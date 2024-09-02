Amed Sportif Faaliyetler, Kocaelispor'u 3-0 Yenerek Galibiyet Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Amed Sportif Faaliyetler, Kocaelispor'u 3-0 Yenerek Galibiyet Aldı

Amed Sportif Faaliyetler, Kocaelispor\'u 3-0 Yenerek Galibiyet Aldı

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, Şanlıurfa'da Kocaelispor'u 3-0 mağlup etti. Maçın başında Kocaelispor kalecisi Gökhan Değirmenci ve oyuncusu Muharrem Cinan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Amed'in gollerini Oktay Aydın (32. dakikada) ve Adama Traore (62. ve 87. dakikalarda) kaydetti.

02.09.2024 23:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, Şanlıurfa'da Kocaelispor'u 3-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

4. dakikada savunma arkasına atılan topa hareketlenen Assombalonga, kaleci Gökhan Değirmenci tarafından düşürülürken hakem Oğuzhan Aksu, kaleci Gökhan'ı kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

9. dakikada Murat Uçar, ceza sahası sağ çaprazında Muharrem Cinan tarafından düşürüldü. Hakem Oğuzhan Aksu, faul verirken Muharrem'e sarı kart gösterdi. VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Muharrem Cinan'ın sarı kartını iptal ederek kırmızı kart gösterdi.

17. dakikada Murat Uçar, ceza sahası çizgisinin hemen yanında düşürüldü. Traore'nin serbest vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

32. dakikada Sinan Kurt'un ceza yayı içinde topuk pasında Oktay Aydın'ın sert şutunda top ağlara gitti. 1-0

63. dakikada ceza sahasına yapılan ortaya Traore, voleyle yaptığı vuruşta topu filelere gönderdi. 2-0

87. dakikada Assombalonga'nın ceza sahası içi son çizgisinden pasında Traore, tek dokunuşla topu ağlara gönderdi. 3-0

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Serdar Osman Akarsu, Ferhat Çalar

Amed Sportif Faaliyetler: Nurullah Aslan, Batuhan Tur (Yılmaz Ceylan dk. 62), Mehmet Yeşil (Çekdar Orhan dk. 33), N'Koulou, Alberk Koç, Cassubie, Oktay Aydın (Uğur Adem Gezer dk. 69), Murat Uçar, Sinan Kurt (Serkan Odabaşıoğlu dk. 62), Traore, Assombalonga

Yedekler: Oğul Kaan Doğan, Veysel Sapan, Veli Çetin, Erkan Sasa, Yakal Taylan

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Muharrem Cinan, Vukovic, Appindangoye, Pedro, Mijo Cektas (Harun Tekin dk. 8), Tarkan Serbest, Oğulcan Çağlayan (Yusuf Cihat Çelik dk. 60) Mendes (Furkan Gedik dk. 60), Ahmet Oğuz (Mehmet Yılmaz dk. 79), Barış Alıcı (Yunus Emre Gedik dk. 46)

Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam

Yedekler: Yusuf Cihat Çelik, Ahmet Sağat, Marcos Alves, Furkan Gedik, Onur Öztonga, Mesut Can, Caner Osmanpaşa

Goller: Oktay Aydın (dk. 32), Adama Traore (dk. 62 ve 86) (Amed SF)

Kırmızı kartlar: Gökhan Değirmenci, Muharrem Cinan (Kocaelispor)

Sarı kartlar: Ertuğrul Sağlam (Teknik Direktör), Vukoviç (Kocaelispor), Çekdar Orhan (Amed SF) - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Trendyol, Güncel, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Amed Sportif Faaliyetler, Kocaelispor'u 3-0 Yenerek Galibiyet Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:59 Yeniden Refah Partisi’nde İstifa Depremi: Kasım Gülpınar ve 9 Kişi Partiden Ayrıldı Yeniden Refah Partisi'nde İstifa Depremi: Kasım Gülpınar ve 9 Kişi Partiden Ayrıldı
21:48 CHP’li Esenyurt Belediyesi’nde İstiklal Marşı skandalı Başkanın kendisini uyaran görevliye sorduğu soru olay CHP'li Esenyurt Belediyesi'nde İstiklal Marşı skandalı! Başkanın kendisini uyaran görevliye sorduğu soru olay
21:44 Cevdet Yılmaz: Orta Vadeli Program 5 Eylül’de Açıklanacak Cevdet Yılmaz: Orta Vadeli Program 5 Eylül'de Açıklanacak
20:37 İsrail’de Protestsler Zirveye Ulaştı: Netanyahu’ya İstifa Çağrısı İsrail'de Protestsler Zirveye Ulaştı: Netanyahu'ya İstifa Çağrısı
18:38 Kayıp Narin Olayında Yeni Gelişme: Amca Salim Güran Tutuklandı Kayıp Narin Olayında Yeni Gelişme: Amca Salim Güran Tutuklandı
11:12 Avusturya’da Şok Edici Ameliyat: Cerrah Kızını Alıp Operasyona İzin Verdi Avusturya'da Şok Edici Ameliyat: Cerrah Kızını Alıp Operasyona İzin Verdi
11:08 ABD’li dev banka Türkiye için dolar tahminini değiştirdi Resmen uçuşa geçecek ABD'li dev banka Türkiye için dolar tahminini değiştirdi! Resmen uçuşa geçecek
10:52 8 aylık ayrılık yaradı Torreira ve Devrim Özkan ayna karşısında aşka geldi 8 aylık ayrılık yaradı! Torreira ve Devrim Özkan ayna karşısında aşka geldi
10:50 Özcan Deniz koruma ordusuyla gezmeye başladı Kadına yaptıkları muamele tepki çekti Özcan Deniz koruma ordusuyla gezmeye başladı! Kadına yaptıkları muamele tepki çekti
10:47 Döviz Kurları Haftaya Temkinli Başladı: DolarTL 34,04 Seviyelerinde Döviz Kurları Haftaya Temkinli Başladı: Dolar/TL 34,04 Seviyelerinde
10:45 Ben Affleck’e boşanma davası açan Jennifer Lopez, gittiği alışveriş merkezinde dans etti Ben Affleck'e boşanma davası açan Jennifer Lopez, gittiği alışveriş merkezinde dans etti
10:08 TÜİK, Türkiye Ekonomisinin 2. Çeyrek Büyüme Rakamlarını Açıkladı TÜİK, Türkiye Ekonomisinin 2. Çeyrek Büyüme Rakamlarını Açıkladı
09:54 Hindistan’da Şiddetli Yağışlar: 20 Kişi Hayatını Kaybetti Hindistan'da Şiddetli Yağışlar: 20 Kişi Hayatını Kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2024 23:58:25. #1.12#
SON DAKİKA: Amed Sportif Faaliyetler, Kocaelispor'u 3-0 Yenerek Galibiyet Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement