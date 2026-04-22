Amed Sportif Faaliyetler Maç Hazırlıklarına Devam Ediyor

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında sahasında Sipay Bodrum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde Şehmus Özer Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, pas, top koruma ve duran top organizasyonlarına yönelik çalışmalar yaptı.
Amed Sportif Faaliyetler ile Sipay Bodrum FK, 26 Nisan Pazar günü saat 16.00'da Diyarbakır Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
