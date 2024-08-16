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Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Ersun Yanal, "Sahanın çizgilerini asla terk etmeyeceğiz. Saha çizgilerindeki dostluğu, centilmenliği, başarı için çalışmayı, bu konularda hiçbir zaman taviz vermeyeceğiz." dedi.

Diyarbakır'da bir otelde basın mensuplarıyla bir araya gelen Yanal, kulübün kurumsallaşmaya ve tesisleşmeye ihtiyacı olduğunu belirterek, ilk etapta bunu yaptıklarını söyledi.

Amed Sportif Faaliyetler'i Süper Lig'e çıkarmak için mücadele edeceklerini dile getiren Yanal, iyi kadro kurma çabasında olduklarını vurguladı.

Yanal, şöyle devam etti:

"Burada kurumsallaşmaya ve bir organizasyona ihtiyacımız vardı. Bunu yaparak başladık. İkincisi tesislerden de önemlisi, takımın içinin doldurulmasıydı. Burada bir takım yaratmak gerekiyordu. Rakiplerin bir avantajı var. Şampiyonluk parolasıyla yola çıkmış bir takımsak, iyi kadro kurmak zorundayız ve bu kadroyu kurarken de ekonomik davranmak ve şişkin kadro yaratmamak zorundayız. Şöyle bir planımız var; önümüzdeki sezon bu takımı Süper Lig'e çıkarmak için mücadele edip, uğraşacağız."

"Kardeşliğin ölçüsü burada yazılabilir"

Yanal, Diyarbakır'da zamanın, paranın, emeğin çok kıymetli olduğunu belirtti.

"Olması gereken birleştiriciliği, ülkemizdeki yaşanan kardeşliğin bütün her şeyin ölçüsü burada yazılabilir. ve bu öyküyü de Amedspor ile yazdığımızda herkesle olan iletişimimizin ne kadar güçlü ve doğru olduğunu futbolla, futbol aracılığıyla gösterme şansı var." diyen Yanal, futbolun birleştirici özelliğiyle başarılı bir takım yaratmayı hedeflediklerini kaydetti.

"Sahanın çizgilerini asla terk etmeyeceğiz"

"Burası, çok kıymetli, çok önemli bir marka. Bu kıymetli ve önemli markayı her şeyden korumak birinci vazifemiz. Sahanın çizgilerini asla terk etmeyeceğiz. Saha çizgilerindeki dostluğu, centilmenliği, başarı için çalışmayı, bu konularda hiçbir zaman taviz vermeyeceğiz ve çıktığımız her maçın sonunda da bu konuda taviz vermemiş bir takım olarak futbolda kalacağız." ifadelerini kullanan Yanal, başarılı olacaklarına inandıklarını vurguladı.

Yanal, herkesin saygı duyacağı bir takım oluşturmak istediklerini belirtti.

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Aziz Elaldı da tesisleşme ve markalaşma yolunda çalıştıklarını belirterek dünyanın her yerinden takıma ilginin yüksek olduğunu ifade etti.

Avrupa'daki birçok kulüple görüştüklerini, bunun da kendilerine önemli bir yansıması olduğunu dile getiren Elaldı, şampiyonluk için mücadele edeceklerini söyledi.

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında 19 Ağustos Pazartesi günü kendi sahasında Uğur Okulları İstanbulspor karşılaşacak.