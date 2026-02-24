Amed Sportif Faaliyetler, Vanspor'u Mağlup Etti - Son Dakika
Amed Sportif Faaliyetler, Vanspor'u Mağlup Etti

Amed Sportif Faaliyetler, Vanspor\'u Mağlup Etti
24.02.2026 00:24
Mesut Bakkal, galibiyetin moralleri yükselttiğini ve önümüzdeki haftalara yansıyacağını vurguladı.

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında konuk ettiği İmaj Altyapı Vanspor FK'yi 1-0 mağlup eden Amed Sportif Faaliyetler'de teknik direktör Mesut Bakkal, "Sakarya ve Pendik beraberliğinden sonra 4 gün içinde ayağa kalktık. Moraller çok yükseldi. Bunun önümüzdeki haftalara yansıyacağını biliyorum." dedi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Bakkal, burada ilk maçının olduğunu söyledi. İki haftadır beraberlik alan takımın iyi bir oyunla maçı kazandığını anlatan Bakkal, şöyle devam etti:

"Oyunun istatistiklerine baktığınız zaman top yüzde 62 bizde, yüzde 38 rakipte. Ceza sahasında topla buluşma 27 bizim, 5 rakibin. Olumlu pas 465 bizim, 329 ise rakibin. Oyunun başından itibaren üstün oynadık. Sezon başından itibaren oynanan maçları geldiğim günden itibaren seyrediyorum. Birbirine çok uzak oynayan bir takım vardı. Yani temas sevmeyen bir takım vardı. Bugün soyunma odasında oyuncularım 'İlk defa yakın oynadık, ilk defa keyif aldık.' dediler."

Her maçı final gibi göreceklerini belirten Bakkal, şampiyon oldukları sene de maçları böyle gördüklerini ifade etti.

Keçiörengücü maçının kendileri için final maçı olacağını belirten Bakkal, "Taraftara çok teşekkür ediyorum. Onların coşkusuyla bu galibiyet oldu. Hakemlerin de kararlarında dikkat etmesi gerekiyor. Geçen hafta ve bu hafta verilen bazı kararlar bizim hücuma çıkmamızı biraz engelledi. Çok büyük bir etki yoktu ama geçen hafta bayağı etkiledi. Yani iki puanımızı aldılar. Takım 37 dakika 10 kişi oynadı. Sakarya ve Pendik beraberliğinden sonra 4 gün içinde ayağa kalktık. Moraller çok yükseldi. Bunun önümüzdeki haftalara yansıyacağını biliyorum. Umarım kaldığımız yerden devam ederiz. Beraber tekrar şampiyonluğu alacağız. Bu da bana nasip olur inşallah. Çünkü burayı çok seviyorum. Burada çalışmak inanılmaz keyifli." diye konuştu.

İmaj Altyapı Vanspor FK cephesi

İmaj Altyapı Vanspor FK Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz ise Diyarbakır'a yakışan bir misafirperverlikle maça hazırlandıklarını belirtti.

Yaptıkları savunma ile maçtan en az bir puan beklediklerini ancak alamadıklarını belirten Korkmaz, şunları kaydetti:

"Rakibin bu kadar baskın oynayacağını tahmin ederek hazırlanmıştık. Sağdan soldan gelecek ortalarda nasıl savunmamız gerektiğini çok iyi çalıştık. Çok iyi de uyguladık. Topa sahipken yeterli alan da olmasına rağmen, tam o planladığımız alanları bulmamıza rağmen geçişlerde çok basit pas hatalarından bir türlü oyunu yakalayamadık. Basit pas hataları bir süre sonra hücum anlamındaki özgüvenimizi azalttı. Kornerden çok iyi uyguladığımız bir uygulamayı son anda kaleye vuramadık. Öne geçsek biraz özgüvenimiz artacaktı. Sonrasında panik halinde oynamaya başladık. Fiziksel olarak da bir yorgunluk gördük takım arkadaşlarımızda. Çünkü 3 maçlık çok yoğun bir maç trafiğinden çıktık. 90+5'te futbolun içinde bunlar var. İki hafta önce bu şekilde sevinmiştik. Bu hafta da üzüldük. Bu takımın savunması en azından bir puanı hak etmişti. Bu anlamda üzgünüz."

Kaynak: AA

Kaynak: AA

SON DAKİKA: Amed Sportif Faaliyetler, Vanspor'u Mağlup Etti - Son Dakika
