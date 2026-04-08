Amed Sportif'in Maç Hazırlıkları Tamamlandı

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında yarın deplasmanda Esenler Erokspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Yeşil-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, Şehmus Özer Tesisleri'nde, teknik direktör Mesut Bakkal yönetimindeki antrenman, kondisyon, kuvvet ve taktik çalışmalarıyla başladı.

Sahada ısınma, çabukluk ve pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel organizasyonlarla sona erdi.

Esenler Erokspor ile Amed Sportif Faaliyetler, Esenler Erokspor Stadyumu'nda yarın saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.