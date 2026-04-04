Amed Sportif Maç İçin Hazır

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 33'üncü haftasında yarın sahasında Boluspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Şehmus Özer Tesisleri'nde teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman kondisyon, kuvvet ve taktik çalışmalarıyla başlandı.

Sahada ısınma, çabukluk ve pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel organizasyonlarla sona erdi.

Diyarbakır Stadı'nda oynanacak Amed Sportif Faaliyetler-Boluspor karşılaşması, yarın saat 19.00'da başlayacak.