Amed Sportif\'ten David Bates Transferi

Yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek olan Amed Sportif Faaliyetler, David Bates ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2026-2027 sezonu kadro planlaması doğrultusunda savunma hattını güçlendirmek amacıyla stoper David Bates ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. David Bates'e kulübümüze hoş geldin diyor, Amedspor forması altında başarılarla dolu bir sezon geçirmesini diliyoruz" denildi. - DİYARBAKIR