Amed Sportif Umut Meraş'ı Transfer Etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, sol bek oyuncusu Umut Meraş'ı transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, 2026-2027 sezonu kadro planlaması kapsamında son olarak Eyüpspor forması giyen 30 yaşındaki sol bek Umut Meraş ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Son olarak Eyüpspor forması giyen sol bek oyuncusu Umut Meraş'a Amedspor ailemize hoş geldin diyor, yeşil-kırmızılı formamız altında sağlıklı, başarılı ve güzel bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
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