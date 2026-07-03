Amed Sportif Yeni Sezona Erzurum Kampında Hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum kampında yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Palandöken'de kamp çalışmalarını sürdüren yeşil-kırmızılı ekip, günü çift antrenmanla tamamladı.
Teknik direktör Besnik Hasi yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas, topa sahip olma, duran top organizasyonları ve atletik koşu çalışmaları gerçekleştirdi.
İdman, çift kale maçla sona erdi.
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