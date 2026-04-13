Amed ve Ümraniyespor Berabere Kaldı
Amed ve Ümraniyespor Berabere Kaldı

13.04.2026 22:29
Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, evinde karşılaştığı Ümraniyespor ile 2-2 berabere kaldı.

Stat: Diyarbakır

Hakemler: Erdem Mertoğlu, Kürşathan Akın, Furkan Ulu

Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Murat Uçar, Mehmet Yeşil, Oleksandr Syrota, Sinan Kurt, Cem Üstündağ (Adama Traore dk. 60), Celal Hanalp, Florent Hasani (Çektar Orhan dk.74), Daniel Moreno (Zdravko Dimitrov dk. 74), Dia Saba (Afena Gyan dk. 60), Mbaye Diagne

Yedekler: Abdulsamed Damlu, Atakan Müjde, Emrah Başsan, Tarkan Serbest, Oğuzhan Matur, Kahraman Demirtaş, Ayaz Arslan

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Ümraniyespor: Cihan Tapoloğlu, Mustafa Eser, Yusuf Kocatürk, Emre Kaplan, Ali Turap Bülbül (Oğuz Yıldırım dk. 67), Jurgen Bardhi, Engjell Hoti (Kubilay Aktaş dk. 59), Yusuf Deniz Şaş (Orhan Uğur dk. 77), Batuhan Çelik (Barış Ekincier dk. 77), Adeola Kosoko (Cebio Soukou dk. 67), Benny

Yedekler: Übeyd Adıyaman, Burak Öksüz, Yunus Emre Yılmaz, Talha Bartu Özdemir, Yusuf Saitoğlu

Teknik Direktör: Levent Açıkgöz

Goller: Mehmet Yeşil (dk. 27), Mbaye Diagne (dk. 90+3) (Amed Sportif Faaliyetler), Batuhan Çelik (dk. 22), Jurgen Bardhi (dk. 69) (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Engjell Hoti, Ali Turap Bülbül, Oğuz Yıldırım (Ümraniyespor) - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

