Amed, Yeni Malatyaspor'u 4-2 Mağlup Etti - Son Dakika
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Amed, Yeni Malatyaspor'u 4-2 Mağlup Etti

Amed, Yeni Malatyaspor\'u 4-2 Mağlup Etti

Amed Sportif, Yeni Malatyaspor'u 4-2 yenerek değerli bir galibiyet aldı. Gol atılan dakikalar detaylı.

29.09.2024 18:26
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2 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

3. dakikada, ceza sahası içerisine giren Lourenço'nun içeriye çevirdiği topta Assombalonga yaptığı dokunuşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

39. dakikada, sol kanattan ceza sahasına giren Ömer Bayram'ın içeriye çevirdiği topla buluşan Lourenço'nun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 0-2

49. dakikada, Ömer Bayram'ın pasında topla buluşan Assombalonga, ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-3

82. dakikada Berat'ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunu savunma uzaklaştırdı. Pozisyonun devamında topu önünde bulan Mehmet Güneş'in sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak ağlara buluştu. 1-3

88. dakikada, sol kanattan ceza sahasına giren Gradel, kaleciyi geçerek topu Lourenço'ya gönderdi. Lourenço'nun bekletmeden şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-4

90. dakikada Ömer Bayram'dan kaptığı topla ceza sahasına giren Mehmet, pasını içeriye çevirdi. Topla buluşan Mert'in şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-4

Hakemler: Erkan Özdamar, Kemal Mavi, Hasan Erdoğan

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Dumlu, Yiğit Ulaş, Atakan Müjde, Mehmet Emin Taştan (Kerem Altunışık dk.64), Nuri Fatih Aydın (Umut Taniş dk. 64), Mehmet Güneş, Alperen Arslan, Burak Efe Yaz (Mert Miraç Altıntaş dk. 64), Ferhat Canlı, Emircan Bayrakdar, Berat Yaman

Yedekler: Muhammed Enes Salik, Eray Şişman, Enes Savucu, Muhammet Emir Ulusoy, Erşan Yaşa, Kürşat Yılmaz Selamoğlu, Metehan Ünal

Teknik Direktör: Derviş Deniz

Amed Sportif Faaliyetler: Nurullah Aslan, Yohan Cassubie, Lourenco, Mehmet Murat Uçar (Alettin Batuhan Tur dk. 46),Traore (Oktay Aydın dk. 78), Assombalonga (Sinan Kurt dk. 78), Gradel, Ömer Bayram, Mehmet Yeşil, Doğan Can Davas (Serkan Odabaşoğlu dk. 46), N'Koulou (Lovriç dk. 60)

Yedekler: Veysel Sapan, Veli Çetin, Çekdar Orhan, Alberk Koç, Yakal Taylan

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Goller: Mehmet Güneş (dk. 82), Mert Miraç Altıntaş (dk. 90) (Yeni Malatyaspor), Assombalonga (dk. 3 ve 49), Lourenço (dk. 39 ve 89) (Amed Sportif Faaliyetler)

Sarı kartlar: Mehmet Murat Uçar, N'Koulou, Lovriç (Amed Sportif) - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Amed, Yeni Malatyaspor'u 4-2 Mağlup Etti - Son Dakika

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