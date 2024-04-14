Amedspor, 1. Lig\'e göz kırptı! Diyarbakır bayram yerine döndü

fatih mazlum:

Görmemisin bir oglu olmus:) zamaninda sanki super ligde oynamadilar yine asansör olurlar en fazla bunun icin nedir bu madrabazlik.coguda baska takim tutuyor zaten cerez niyetine amed

69 315 Yanıtla

Ali Yıldız: Çok gereksiz bir yorum olmuş dostum … dünyayı sevgi kurtaracak 205 39

Ercan Mengü: Bak kardeşim milletin sevinci ve kutlaması sana neden batıyor? Birşeyler söylerken sonrasının sana ne getireceğini hesapla ve öyle söyle. 152 31

Barış Aslan: Koçum tebrık etmesı bıl 129 26

Bilal Önlü: Senin memleketin uzun bi süre sonra bir üst lige yükselse sende sevinmeyecek misin??? 104 12

Oğuz Özen: Amedspor 1.ligde değil amatör kümede ancak oynar bana kalırsa 1.ligde olmamalı 14 76

Harun Çelik: Bursa sporlusun sanırım :) 56 14