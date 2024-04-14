TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Amedspor, deplasmanda Kastamonuspor'u 1-0 yenerek şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj yakaladı.
Amedspor, maçın 2'inci dakikasında öne geçti. Eyüp Oskan'ın ceza sahası dışından vuruşunda yerden seken top filelerle buluştu. Amedspor bu galibiyet ile puanını 77'ye çıkardı. Amedspor ile grupta ikinci sırada bulunan Kastamonuspor arasındaki puan farkı 6'ya çıktı.
Kastamonu Spor İl Güvenlik Kurulu kararı nedeniyle Amedspor taraftarları stada alınmadı. Amedspor yönetiminden yaklaşık 40 kişi maçı izledi. Diyarbakırlı taraftarlar, galibiyeti meşaleler yakıp halay çekerek kutladı. Kenttin işlek noktalarında bir araya gelen yüzlerce taraftarın kutlamaları renkli görüntelere sahne oldu.
Son Dakika › Spor › Amedspor, 1. Lig'e göz kırptı! Diyarbakır bayram yerine döndü - Son Dakika
Fenerbahçe Alagöz, Kadınlar EuroLeague finalinde Villeneuve d'Ascq LM'yi 106-73 yenerek üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu oldu. Takım, sezon başında da FIBA Süper Kupa'yı kazanmıştı. Final Four'un MVP'si Kayla McBride seçildi. Fenerbahçe Alagöz, Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off final serisinde ÇBK Mersin karşısında 2-0 önde bulunuyor.
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