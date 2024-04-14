Amedspor, 1. Lig'e göz kırptı! Diyarbakır bayram yerine döndü - Son Dakika
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Amedspor, 1. Lig'e göz kırptı! Diyarbakır bayram yerine döndü

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TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Amedspor, deplasmanda Kastamonuspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti ve şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj elde etti. Galibiyet sonrası Diyarbakır'da yüzlerce taraftar, meşaleler yakıp halay çekerek kutlama yaptı.

14.04.2024 23:15  Güncelleme: 23:23
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Amedspor, deplasmanda Kastamonuspor'u 1-0 yenerek şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj yakaladı.

AMEDSPOR BÜYÜK AVANTAJ ELDE ETTİ

Amedspor, maçın 2'inci dakikasında öne geçti. Eyüp Oskan'ın ceza sahası dışından vuruşunda yerden seken top filelerle buluştu. Amedspor bu galibiyet ile puanını 77'ye çıkardı. Amedspor ile grupta ikinci sırada bulunan Kastamonuspor arasındaki puan farkı 6'ya çıktı.

SOKAKLAR BAYRAM YERİNE DÖNDÜ

Kastamonu Spor İl Güvenlik Kurulu kararı nedeniyle Amedspor taraftarları stada alınmadı. Amedspor yönetiminden yaklaşık 40 kişi maçı izledi. Diyarbakırlı taraftarlar, galibiyeti meşaleler yakıp halay çekerek kutladı. Kenttin işlek noktalarında bir araya gelen yüzlerce taraftarın kutlamaları renkli görüntelere sahne oldu.

Amedspor, 1. Lig\'e göz kırptı! Diyarbakır bayram yerine döndü
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Diyarbakır, Amedspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Amedspor, 1. Lig'e göz kırptı! Diyarbakır bayram yerine döndü - Son Dakika

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    Yorumlar (24)

  • fatih mazlum: Görmemisin bir oglu olmus:) zamaninda sanki super ligde oynamadilar yine asansör olurlar en fazla bunun icin nedir bu madrabazlik.coguda baska takim tutuyor zaten cerez niyetine amed 69 315 Yanıtla Ali Yıldız: Çok gereksiz bir yorum olmuş dostum … dünyayı sevgi kurtaracak 205 39 Ercan Mengü: Bak kardeşim milletin sevinci ve kutlaması sana neden batıyor? Birşeyler söylerken sonrasının sana ne getireceğini hesapla ve öyle söyle. 152 31 Barış Aslan: Koçum tebrık etmesı bıl 129 26 Bilal Önlü: Senin memleketin uzun bi süre sonra bir üst lige yükselse sende sevinmeyecek misin??? 104 12 Oğuz Özen: Amedspor 1.ligde değil amatör kümede ancak oynar bana kalırsa 1.ligde olmamalı 14 76 Harun Çelik: Bursa sporlusun sanırım :) 56 14 FERİT AVCI: Sahip çıkıyoruz sizin gelmediğiniz türbin koltuklarınızıda dolduruyoruz anlamayacağın kadar büyük taraftarı var 2 0
  • Suleyman Bozkurt: Yakışır amedspor a şampiyonluk 211 91 Yanıtla
  • Tas Ruhi: Hayırlı olsun Buda kardeşliğimize vesile olsun yaşasın barış kardeşlik 209 60 Yanıtla
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