Amedspor Başkanı: Şampiyonluğa İnanıyoruz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Amedspor Başkanı: Şampiyonluğa İnanıyoruz

Amedspor Başkanı: Şampiyonluğa İnanıyoruz
21.02.2026 13:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amedspor Başkanı Eren, puan kayıplarına rağmen şampiyonluğa inandıklarını belirtti.

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Nahit Eren, "Bu sezon alışkın olmadığımız puan kayıpları olsa da yolun sonunda şampiyon olacağımıza inanıyoruz." dedi.

Trendyol 1. Lig ekibinin başkanı Eren, merkez Kayapınar ilçesindeki Şehmus Özer Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında, zorlu bir yarış içinde olduklarını belirterek, zaman zaman puan kayıplarının yaşanabileceğini söyledi.

Takıma ve taraftarlara güvendiğini ifade eden Eren, şöyle konuştu:

"Bu sezon alışkın olmadığımız puan kayıpları olsa da yolun sonunda şampiyon olacağımıza inanıyoruz. Zaman zaman hatalar oldu. Kasıtlı olup olmadığını bilemeyiz ancak bazı maçlarda olumsuzluklar yaşadık. Özellikle Sakarya spor maçıyla başlayan, taraftarlarımıza yönelik uygulamalar, yasaklar ve kulübümüze yönelik yaptırımlar ile hakem hataları, son Sarıyer maçıyla birlikte Amedspor'a yönelik kaygı verici bir tablo ortaya koymuştur."

Hakemlerle ilgili bugüne kadar değerlendirme yapmadığını dile getiren Eren, şunları kaydetti:

"Zaman zaman hatalar oldu. Kasıtlı olup olmadığını bilemeyiz ancak bazı maçlarda olumsuzluklar yaşadık. Sarıyer maçında, spor kamuoyunun ve deneyimli hakemlerin de ifade ettiği üzere gol olmayan bir pozisyonda futbolcumuza ikinci sarı karttan kırmızı kart gösterilmesi, kasıtlı ve organize bir durum ihtimalini düşündürmektedir. Biz sahada kendi futbolumuzu oynamak zorundayız. Performansımızın da tatmin edici olmadığının farkındayız. Kötü oynadığınız maçlarda puan alabilirsiniz ancak hakem hataları ya da kasıtlı kararlar devreye girerse Amedspor buna sessiz kalmayacaktır."

Yaşanan olumsuzluklara ilişkin gerekli başvuruları yaptıklarını bildiren Eren, sözlerini şöyle tamamladı:

"Amedspor Yönetim Kurulu olarak tüm başvuruları, suç duyurularını ve hukuk müşavirliklerine yapılan müracaatları gecikmeksizin gerçekleştirdik. Şampiyonluk hedefiyle yola çıktık ancak son dönemde kaybettiğimiz puanlar nedeniyle taraftarlarımızdan ve spor kamuoyundan eleştiriler aldık. Şimdi kenetlenme zamanı. Önümüzde 12 maç var, bunun 6'sını iç sahada oynayacağız. Kadromuzun niteliği ve genişliği bu maçlardan istediğimiz sonuçları almaya uygundur ancak bunun için panik ortamından uzaklaşmalı, futbolcularımıza ve teknik ekibimize güvenmeli ve sezon sonuna kadar bu mücadeleyi birlikte sürdürmeliyiz."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Nahit Eren, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Amedspor Başkanı: Şampiyonluğa İnanıyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dev maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü Dev maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü
Mücevher diye çaldılar, yakından bakınca neye uğradıklarını şaşırdılar Mücevher diye çaldılar, yakından bakınca neye uğradıklarını şaşırdılar
ABD, İran’a saldırırsa neler olur İngilizler 7 olasılık sıraladı ABD, İran'a saldırırsa neler olur? İngilizler 7 olasılık sıraladı
Eski sevgilisinden Vinicius Junior’u zora sokacak sözler Eski sevgilisinden Vinicius Junior'u zora sokacak sözler
Uyuşturucu soruşturmasında ifade veren Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli serbest bırakıldı Uyuşturucu soruşturmasında ifade veren Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli serbest bırakıldı
Demet Özdemir’den esprili yorum: Bir kısır eksikti Demet Özdemir'den esprili yorum: Bir kısır eksikti

13:06
Numan Kurtulmuş’tan süreç mesajı: Ramazan sonrası yasal düzenlemelerin gündeme gelmesi şart
Numan Kurtulmuş'tan süreç mesajı: Ramazan sonrası yasal düzenlemelerin gündeme gelmesi şart
12:58
Sıkıntı büyük: Otomobil devi, çok tutulan modelini geri çağırmaya başladı
Sıkıntı büyük: Otomobil devi, çok tutulan modelini geri çağırmaya başladı
12:45
Kazmayı vurdukları mezardan altın fışkırdı
Kazmayı vurdukları mezardan altın fışkırdı
12:29
Hırsızlık için girdi, anneyi boğup kızını bıçakladı Caninin kimliği şoke etti
Hırsızlık için girdi, anneyi boğup kızını bıçakladı! Caninin kimliği şoke etti
12:14
’Baba kız doğada’ hesabıyla tanınan Murat Kurtal’ın acı kaybı
'Baba kız doğada' hesabıyla tanınan Murat Kurtal'ın acı kaybı
12:08
Bu belirtiler varsa dikkat: Oruç başladı, hastaneler dolup taşıyor
Bu belirtiler varsa dikkat: Oruç başladı, hastaneler dolup taşıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2026 13:56:22. #.0.5#
SON DAKİKA: Amedspor Başkanı: Şampiyonluğa İnanıyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.