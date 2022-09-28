Amedspor Başkanı Yıldırım'dan Bursaspor maçı açıklaması: Yanlış yönlendirdiler

TFF 2. Lig Beyaz Grup 6. haftasında oynanan Amedspor- Bursaspor karşılaşması gündeme oturmuştu. Çıkan olaylar tüm kamuoyu tarafından tepki almış, daha sonrasında ise Yeşil-beyazlı yöneticiler sosyal medya hesabından bir video paylaşmıştı. Karşılaşmayla ilgili bir basın açıklaması yapan Amedspor Başkanı Selahattin Yıldırım, oluşturulmak istenen algı gerçeği yansıtmıyor ifadelerini kullandı.

"PROVAKATİF AÇIKLAMALARDA BULUNDULAR"

Şehmuz Özer Spor Tesisleri'nde konuşan Yıldırım, "Buradan gittikten sonra olmayan, yaşanmamış bir sürü provokatif açıklamalarda bulunarak bizleri kriminalize etmeye çalıştılar. Gösterilmiş olan misafirperverliğin karşılığında bu tarz kulüplerin açıklamalarını spor kamuoyunun takdirine bırakıyorum." dedi.

"BURSA'YA 30 BİN KİŞİ GİDERİZ"

Türkiye'nin en büyük takımlarından biri olduklarını söyleyen Yıldırım, "Biz normal bir şehir takımı değiliz. Bursaspor bir şehir takımıdır. Biz o camiaya saygı duyuyoruz. Bizim Türkiye'nin her yerinde taraftarımız var. Biz Bursa'da da maç oynasak 30 bin kişi gideriz oraya." açıklamasında bulundu.