Amedspor Başkanı Yıldırım'dan Bursaspor maçı açıklaması: Yanlış yönlendirdiler - Son Dakika
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Amedspor Başkanı Yıldırım'dan Bursaspor maçı açıklaması: Yanlış yönlendirdiler

28.09.2022 10:42

Amedspor Başkanı Selahattin Yıldırım, Bursaspor maçı hakkında basın açıklaması düzenledi. Kulüplerinin hedef gösterilmesine isyan eden Yıldırım, oluşturulmak istenen algının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Yıldırım, " İşte sahaya keser, döner bıçağı atıldı algısıyla futbol kamuoyunu yanlış yönlendirdiler." ifadelerini kullandı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 6. haftasında oynanan Amedspor- Bursaspor karşılaşması gündeme oturmuştu. Çıkan olaylar tüm kamuoyu tarafından tepki almış, daha sonrasında ise Yeşil-beyazlı yöneticiler sosyal medya hesabından bir video paylaşmıştı. Karşılaşmayla ilgili bir basın açıklaması yapan Amedspor Başkanı Selahattin Yıldırım, oluşturulmak istenen algı gerçeği yansıtmıyor ifadelerini kullandı.

"PROVAKATİF AÇIKLAMALARDA BULUNDULAR"

Şehmuz Özer Spor Tesisleri'nde konuşan Yıldırım, "Buradan gittikten sonra olmayan, yaşanmamış bir sürü provokatif açıklamalarda bulunarak bizleri kriminalize etmeye çalıştılar. Gösterilmiş olan misafirperverliğin karşılığında bu tarz kulüplerin açıklamalarını spor kamuoyunun takdirine bırakıyorum." dedi.

"BURSA'YA 30 BİN KİŞİ GİDERİZ"

Türkiye'nin en büyük takımlarından biri olduklarını söyleyen Yıldırım, "Biz normal bir şehir takımı değiliz. Bursaspor bir şehir takımıdır. Biz o camiaya saygı duyuyoruz. Bizim Türkiye'nin her yerinde taraftarımız var. Biz Bursa'da da maç oynasak 30 bin kişi gideriz oraya." açıklamasında bulundu.

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Bursaspor, Amedspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Amedspor Başkanı Yıldırım'dan Bursaspor maçı açıklaması: Yanlış yönlendirdiler - Son Dakika


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