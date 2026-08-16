Amedspor-Erzurumspor maçında ilk 11'ler belli oldu
Geçen sezon 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen Amed Sportif Faaliyetler ile Erzurumspor, Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında karşı karşıya gelecek. Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde ilk 11'ler belli oldu.
Geçen sezon 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen Amed Sportif Faaliyetler ile Erzurumspor, yeni sezonun ilk haftasında kozlarını paylaşacak. Diyarbakır Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşmayla iki ekip de Süper Lig'deki yeni sezon macerasına başlayacak.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Karşılaşmanın başlamasına kısa süre kala Amed Sportif Faaliyetler ile Erzurumspor'un sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Amedspor: Lafont, Mehmet, David, Lumbardh, Ermal, Rayan, Cem, Yira, Dia, Orban, Diagne.
Erzurumspor FK: Orbanic, Orhan, Amar, Yakup, Nihad, Brandon, Martin, Sefa, Fernando, Fettah, Eren.
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