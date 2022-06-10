Geçen sezon Play-off oynayan ancak penaltılarla Tarsus İdman Yurdu'na yenilerek üst lig hayalini gerçekleştiremeyen Amedspor 'da gözler yeni sezona çevrildi. Gelecek hafta yapılacak genel kurul öncesinde yönetimi güçlendirme çalışmaları devam ediyor. Mevcut yönetimden bazı isimlerle yola devam edilmeyeceği, yönetime yeni isimler takviye edilerek listenin güçlendirileceği kaydedildi.

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Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Amedspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Amedspor güçlenerek yoluna devam edecek - Son Dakika

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