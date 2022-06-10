Amedspor güçlenerek yoluna devam edecek - Son Dakika
Üye Girişi

Amedspor güçlenerek yoluna devam edecek

10.06.2022 11:30
Amedspor güçlenerek yoluna devam edecek

TFF 2. Lig ekibi Amed Sportif Faaliyetler'de 19 Haziran'da yapılacak genel kurulda yönetimin yeni isimlerle güçlendirilerek mevcut başkan Selahaddin Yıldırım başkanlığında yola devam edilmesi bekleniyor.

TFF 2. Lig ekibi Amed Sportif Faaliyetler'de 19 Haziran'da yapılacak genel kurulda yönetimin yeni isimlerle güçlendirilerek mevcut başkan Selahaddin Yıldırım başkanlığında yola devam edilmesi bekleniyor.

Geçen sezon Play-off oynayan ancak penaltılarla Tarsus İdman Yurdu'na yenilerek üst lig hayalini gerçekleştiremeyen Amedspor'da gözler yeni sezona çevrildi. Gelecek hafta yapılacak genel kurul öncesinde yönetimi güçlendirme çalışmaları devam ediyor. Mevcut yönetimden bazı isimlerle yola devam edilmeyeceği, yönetime yeni isimler takviye edilerek listenin güçlendirileceği kaydedildi.

Teknik Direktör Ahmet Yıldırım'la yeniden anlaşan, futbolculardan Bekir Sevgi, Oğuz Çetinkaya ve Hüseyin Güngör'ün sözleşmelerini uzatan Amedspor, öncelikle iç transferi tamamlayarak teknik heyetin raporu doğrultusunda dış transfer çalışmalarına yoğunlaşmak istiyor. - DİYARBAKIR

Amedspor güçlenerek yoluna devam edecek
Amedspor güçlenerek yoluna devam edecek
YORUMLAR
500
TFF'de başkanlık seçimine tek aday olarak girmesi beklenen Mehmet Büyükekşi'ye rakip çıktı! 8 aday daha başkanlık için başvurdu TFF'de başkanlık seçimine tek aday olarak girmesi beklenen Mehmet Büyükekşi'ye rakip çıktı! 8 aday daha başkanlık için başvurdu Sürenin dolmasına dakikalar kala TFF'ye yeni başkan adayı çıktı Sürenin dolmasına dakikalar kala TFF'ye yeni başkan adayı çıktı
Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Amedspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Amedspor güçlenerek yoluna devam edecek - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:25 TFF'de başkanlık seçimine tek aday olarak girmesi beklenen Mehmet Büyükekşi'ye rakip çıktı! 8 aday daha başkanlık için başvurdu
11:16 İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine gönderdi! Genelgede düğün ve nişan benzeri etkinliklerle ilgili uyarılara yer verildi
11:10 Ekonomik adımların açıklamasından sonra düşen dolar, tekrar yükselerek 17,21 seviyelerinde işlem görüyor
11:09 Bursa'da et işleme tesisinde hijyen kurallarını hiçe sayan görüntüler! 3 ton et yerden toplandı işletmeye 51 bin 200 lira ceza kesildi
11:04 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 3'ü kanser olmak üzere 83 ilacı daha geri ödeme listesine aldı
10:51 Bangladeş'te şaşkınlık yaratan kavga! Taş ve tuğlalarla 'Brezilya mı daha iyi Arjantin mi?' sorusuna cevap aradılar
10:48 Benzin ve otogaza büyük zam! Bu gece yarısından sonra benzin 2,18 lira, otogaz ise 54 kuruş zamlanabilir
10:35 Tolga Akış ile boşanma kararı alan Zeynep Bastık'tan açıklama: Boşanıyoruz ama birbirimizin hayatından çıkmayacağız, aile kalmaya devam edeceğiz
10:30 TÜİK açıkladı: İşsizlik oranı nisan ayında 65 bin kişi artarak yüzde 11,3 oldu
10:07 Fener'e bir Portekizli daha! Galatasaray'ın da istediği Mario Branco Fener'in yeni sportif direktörü olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2022 11:42:37. #1.12#
SON DAKİKA: Amedspor güçlenerek yoluna devam edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement