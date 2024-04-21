Amedspor, Iğdırspor\'a mağlup oldu

Spor

Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a hakaret eden şüpheli hakkında tutuklama kararı

Cübbeli Ahmet art arda gelen zamları savundu! Hem de hayat kadınları üzerinden

Yine Diyarbakır Belediyesi, yine aynı görüntü! Seçim sonrası ilk iş bayrak kaldırmak olmuş

AHMET ÜN

(DİYARBAKIR) - TFF 2. Lig Kırmızı Grup lideri Amed Sportif Faaliyetler, şampiyonluk maçı önemindeki karşılaşmada sahasında konuk ettiği Iğdır Futbol Kulübü'ne 2-0 yenildi.

Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Kırmızı Gubu lideri Amed Sportif Faaliyetler, sahasında Iğdır Futbol Kulübü'nü konuk etti. Diyarbakır Stadyumu'ndaki karşılaşmada, Iğdırspor, 11'inci dakikada Halil İbrahim Sönmez ve 68'inci dakikada Bekir Can Kara'nın bulduğu gollerle Amedspor'u 2-0 mağlup etti.

ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARI ERTELENDİ

Diyarbakır'da Amed Sportif Faaliyetler'in şampiyonluk için Iğdır ile yapacağı maçın hazırlığı günlerdir sürdürülüyordu. Biletlerin tükendiği 33 bin kişilik kapasiteli Diyarbakır Stadyumu dolup taşarken, stadın çevresinde binlerce kişi takımlarına destek için toplandı. Amedspor'un mağlup olması nedeniyle şampiyonluk kutlamaları ertelendi. Amedspor, önümüzdeki hafta Somaspor'a konuk olacak.