Amedspor, Iğdırspor\'a mağlup oldu

AHMET ÜN
(DİYARBAKIR) - TFF 2. Lig Kırmızı Grup lideri Amed Sportif Faaliyetler, şampiyonluk maçı önemindeki karşılaşmada sahasında konuk ettiği Iğdır Futbol Kulübü'ne 2-0 yenildi.
Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Kırmızı Gubu lideri Amed Sportif Faaliyetler, sahasında Iğdır Futbol Kulübü'nü konuk etti. Diyarbakır Stadyumu'ndaki karşılaşmada, Iğdırspor, 11'inci dakikada Halil İbrahim Sönmez ve 68'inci dakikada Bekir Can Kara'nın bulduğu gollerle Amedspor'u 2-0 mağlup etti.
ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARI ERTELENDİ
Diyarbakır'da Amed Sportif Faaliyetler'in şampiyonluk için Iğdır ile yapacağı maçın hazırlığı günlerdir sürdürülüyordu. Biletlerin tükendiği 33 bin kişilik kapasiteli Diyarbakır Stadyumu dolup taşarken, stadın çevresinde binlerce kişi takımlarına destek için toplandı. Amedspor'un mağlup olması nedeniyle şampiyonluk kutlamaları ertelendi. Amedspor, önümüzdeki hafta Somaspor'a konuk olacak.
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Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda gerçekleştirecekleri gösteri öncesi Antalya'da prova uçuşu yaptı. Türk Yıldızları, 23 Nisan'da düzenlenecek gösteri öncesinde Antalya semalarında 30 dakikalık hazırlık uçuşu gerçekleştirdi. Vatandaşlar uçuşu kentin farklı bölgelerinde heyecanla izlerken bazıları da telefonlarıyla kaydetti. Türk Yıldızları'nın gösterisi, 23 Nisan'da Konyaaltı Sahili'nde saat 16.00'da izlenebilecek.
TFF 3. Lig 2. Grup 27. hafta maçında Elazığspor, evinde konuk ettiği Sapanca Gençlikspor'u 2-1 yenerek galibiyet elde etti. Maçta Enver'in kendi kalesine attığı gol ve Çağrı Yağız'ın attığı golle Elazığspor öne geçti. Berkay'ın golüyle Sapanca Gençlikspor farkı bire indirse de maçın sonucunu değiştiremedi. Elazığspor, bu galibiyetle üst üste 3. maçını kazanmış oldu.
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