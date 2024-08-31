Amedspor maçına "Yeşil" maskeleriyle giden 11 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Amedspor maçına "Yeşil" maskeleriyle giden 11 kişi gözaltına alındı

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Geçen hafta oynanan Amedspor-Sakaryaspor maçında bir grup Sakaryaspor taraftarının, 90'lı yıllarda adı Güneydoğu'da faili meçhul cinayetlerle anılan "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım'ın maskeleri ile maça gittiği ortaya çıkmıştı. Bu görüntülerin ardından harekete geçen savcılık 11 kişiyi gözaltına aldı.

31.08.2024 16:15  Güncelleme: 16:29
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Amedspor geçtiğimiz hafta İstanbul Olimpiyat Stadyumu'nda Sakaryaspor ile karşılaşmıştı. Maçın ardından ortaya çıkan görüntüler tepki çekmişti. Bunun üzerine Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

AMEDSPOR MAÇINA, MAHMUT YILDIRIM MASKELERİ İLE GİTTİLER

Bir grup Sakaryaspor taraftarının, 90'lı yıllarda Güneydoğu'da işlenen faili meçhul cinayetlerde adı geçen Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım'ın fotoğrafından maske yaptığı, bu maskelerle maça gittiği ortaya çıktı.

O TARAFTARLAR GÖZALTINA ALINDI

Tepkilere yol açan bu görüntülerin ardından Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Savcılığın talimatı üzerine harekete geçen emniyet birimleri, "Yeşil" maskesi takan 11 kişiyi evlerine yapılan baskınlarla gözaltına aldı.

BURSASPOR MAÇINDA ORTALIK KARIŞMIŞTI

Geçtiğimiz sene, TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta yer alan Bursaspor-Amedspor maçında da ortalık karışmıştı. Bursa'da oynanan karşılaşmada, taraftarlar "Beyaz Toros" ve "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım'ın pankartlarını açmış, karşılaşma boyunca sahaya madde yağdı.

Amedspor maçına "Yeşil" maskeleriyle giden 11 kişi gözaltına alındı

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Son Dakika Spor Amedspor maçına 'Yeşil' maskeleriyle giden 11 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Osman Aydoğan: Futbol sevgidir,saygıdır futbolun etnik kökeni, dili,dini,milleti olmaz. Yakışmayan bir hareket olmuş. 3 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Amedspor maçına "Yeşil" maskeleriyle giden 11 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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