Amedspor geçtiğimiz hafta İstanbul Olimpiyat Stadyumu'nda Sakaryaspor ile karşılaşmıştı. Maçın ardından ortaya çıkan görüntüler tepki çekmişti. Bunun üzerine Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.
Bir grup Sakaryaspor taraftarının, 90'lı yıllarda Güneydoğu'da işlenen faili meçhul cinayetlerde adı geçen Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım'ın fotoğrafından maske yaptığı, bu maskelerle maça gittiği ortaya çıktı.
Tepkilere yol açan bu görüntülerin ardından Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Savcılığın talimatı üzerine harekete geçen emniyet birimleri, "Yeşil" maskesi takan 11 kişiyi evlerine yapılan baskınlarla gözaltına aldı.
Geçtiğimiz sene, TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta yer alan Bursaspor-Amedspor maçında da ortalık karışmıştı. Bursa'da oynanan karşılaşmada, taraftarlar "Beyaz Toros" ve "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım'ın pankartlarını açmış, karşılaşma boyunca sahaya madde yağdı.
Son Dakika › Spor › Amedspor maçına 'Yeşil' maskeleriyle giden 11 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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