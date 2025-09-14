Amedspor, Pendikspor\'u 2-1 Yenerek 4. Sıraya Yükseldi

AMED Sportif Faaliyetler, 1'inci Lig'in 5'inci haftasında sahasında konuk ettiği Pendikspor 'u 2-1 mağlup etti.

Amed Sportif Faaliyetlere galibiyeti getiren golleri Aytaç Kara ve penaltıdan M. Diagne atarken, Pendikspor'un golünü Clarke-Harris attı. Amed Sportif Faaliyetler, bu sonuçla puanını 10'a çıkararak ligde 4'üncü sıraya yükseldi.

Maçın ardından Amedspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak ve Atko Grup Pendikspor Yardımcı Antrenörü Eren Şafak, açıklamalarda bulundu.

'BİR HEDEFİMİZ VAR, ŞAMPİYON OLMAK'

Kendi sahasındaki tüm maçları kazanmak için oynayacaklarını belirten Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, "Öncelikle bütün oyuncularımı kutluyorum. Gerçekten çok önemli bir galibiyet elde ettik. Bugün iki farklı maç oynadık. Gerçekten Pendikspor takımını öncelikle tebrik etmek istiyorum. Şu ana kadar oynadığımız en düzenli, en iyi takımdı. Biz de oyunun özellikle milli takım arasından sonraki dönüşte maçın da çok zor olacağını oyuncularımızla biliyorduk. Ama maçın 1'inci dakikasından 90'ıncı dakikasına kadar maçın içinde kaldığımızda da tecrübemizle kazanacağımızı da biliyorduk. Oyuncularımıza hep bu yönde konuştuk. Maçın belli bölümlerinde iyi oynadık. Genelde istatistiklere baktığımızda da hep bir farklı, iki farklı bizim üstünlüğümüz var. Oyuncu değişikliklerinden sonra oyun üstünlüğünü de ele aldık ve hak ettiğimiz bir galibiyeti aldık diyebilirim. Bu bizim için çok önemliydi. Çünkü lig yavaş yavaş oturmaya başlıyor ve dediğim gibi ligin iyi takımlarından birine karşı oynadık. Özellikle biz iç sahadaki bütün maçları belki zor olacak ama kazanacağız. Bir hedefimiz var şampiyon olmak. Artık bu şampiyonluk yolunda içeride ve dışarıda oynayacağımız bütün maçları kazanmak istiyoruz. Bir teşekkür de buradan büyük taraftarımıza etmek istiyorum. Maçın başından sonuna kadar inanılmaz bir şekilde bizi desteklediler. Onlara sonsuz teşekkür ediyorum, kendim ve oyuncularım adına. Bu galibiyeti hem taraftarımıza, yüreği ile bizde olan televizyon başında bizler için dua eden sevdiklerimize, Amedsporluyum diyen herkese armağan ediyoruz. Ama tabii bir maç kazandık. Artık yavaş yavaş lig oturmaya başlıyor ve biz de bir an önce artık Sakarya maçı hazırlıklarına başlayacağız" dedi.

'BU MAĞLUBİYETE ÜZÜLDÜK'

Atko Grup Pendikspor Yardımcı Antrenörü Eren Şafak ise, "Bu mağlubiyete tabi ki üzüldük, hele bu golün son dakikada gelmesi. Çünkü müthiş bir maç oldu, gitti, geldi. Biz de yenebilirdik, ilk defa mağlup olduk. Amed takımı iyi bir takım. Başarılar diliyorum, bir an önce kendimize çekidüzen vermemiz lazım" diye konuştu.