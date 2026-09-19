Amedspor'a Beşiktaş maçı öncesi FIFA'dan şok - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Amedspor'a Beşiktaş maçı öncesi FIFA'dan şok

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Amedspor\'a Beşiktaş maçı öncesi FIFA\'dan şok
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'de Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek olan Amedspor'a FIFA'dan kötü haber geldi. Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Amedspor’un Axel Kayombo ile ilgili başvurusuna olumsuz yanıt verdi. İşte detaylar...

Süper Lig’de yarın kendi sahasında Beşiktaş’ı ağırlamaya hazırlanan Amedspor’a Fransız forvet Axel Kayombo transferinden kötü haber geldi. Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), yeşil-kırmızılı ekibin yaptığı itiraz başvurusunu olumsuz yanıtladı.

SEHVEN YAPILAN HATA TRANSFERİ YAKTI

Ara transfer döneminin son gününde Amedspor, Avusturya temsilcisi Sturm Graz forması giyen 18 yaşındaki Axel Kayombo'yu kadrosuna katmak için anlaşma sağladı. İki kulüp de gerekli evrakları zamanında FIFA sistemine yüklemiş olsa da, girilen bilgilerde sehven yapılan bir hata nedeniyle veriler birbiriyle eşleşmedi. 

Amedspor'a Beşiktaş maçı öncesi FIFA'dan şok

İTİRAZLAR SONUÇ VERMEDİ

Amedspor ve Sturm Graz yönetimi, yaşanan uyuşmazlığın kulüplerden kaynaklanmadığını ve evrakların süresi içinde iletildiğini belirterek transferin tescil edilmesi talebiyle FIFA'ya itiraz başvurusunda bulundu. Ancak başvuruyu değerlendiren FIFA, Amedspor’un talebini reddetti. Beşiktaş maçı öncesinde gelen bu olumsuz yanıt, yeşil-kırmızılılarda büyük bir hayal kırıklığına neden oldu.

AMEDSPOR FORMASI GİYEMEYECEK

FIFA'nın ret kararının ardından transfer süreci tamamen kapandı. 2024-2025 sezonunda İsviçre ekibi Stade Lausanne-Ouchy’de kiralık olarak 28 maçta 9 gol atan ve sezon başında Sturm Graz’a geçen 1,86 boyundaki genç hücum oyuncusu, bu kararla birlikte Amedspor kadrosuna katılamamış oldu.

Uluslararası Futbol Federasyonları BirliğiBeşiktaşFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TOKİ’de borç kapatma kampanyası: Tek seferde ödeyene yüzde 25’lik indirim TOKİ'de borç kapatma kampanyası: Tek seferde ödeyene yüzde 25'lik indirim
Görgün Denizli’de konuştu: Savunma ve havacılık ihracatı 11 milyar dolara ulaştı Görgün Denizli'de konuştu: Savunma ve havacılık ihracatı 11 milyar dolara ulaştı
15 yaşındaki kız çocuğuna sözlü tacizde bulunduğu öne sürülen şüpheli tutuklandı 15 yaşındaki kız çocuğuna sözlü tacizde bulunduğu öne sürülen şüpheli tutuklandı
Adaklı’da yolcu minibüsü devrildi: Araçtaki 10 kişi hastanelik oldu Adaklı'da yolcu minibüsü devrildi: Araçtaki 10 kişi hastanelik oldu
Gobustan Güneş Enerjisi Santrali Azerbaycan’ın elektrik şebekesinde 45 milyon metreküp doğalgaz tasarrufu bekleniyor Gobustan Güneş Enerjisi Santrali Azerbaycan'ın elektrik şebekesinde! 45 milyon metreküp doğalgaz tasarrufu bekleniyor
Sel sularında sıkışan araçtaki yolcuları köylüler kurtardı Sel sularında sıkışan araçtaki yolcuları köylüler kurtardı
Cevat Soydaş Turnuvası’nda ilk finalist Galatasaray MCT Technic oldu Cevat Soydaş Turnuvası'nda ilk finalist Galatasaray MCT Technic oldu
18:06
Fenerbahçe’den Beşiktaş’a karşı farklı galibiyet
Fenerbahçe'den Beşiktaş'a karşı farklı galibiyet
18:01
366 milyon Euro harcandı Sonuç: 5 maçta 2 gol ve 2 puan
366 milyon Euro harcandı! Sonuç: 5 maçta 2 gol ve 2 puan
17:34
Erdoğan saniyeler içinde tespit etti Vatandaş şaşkına döndü
Erdoğan saniyeler içinde tespit etti! Vatandaş şaşkına döndü
17:00
Derbide inanılmaz an 90. dakikada gol yememek için yaptığı şeye beğeni yağıyor
Derbide inanılmaz an! 90. dakikada gol yememek için yaptığı şeye beğeni yağıyor
16:15
Kaşif Kozinoğlu’nun öldüğü güne ait görüntüler Bardak detayı bomba
Kaşif Kozinoğlu'nun öldüğü güne ait görüntüler! Bardak detayı bomba
15:42
Tutuklu Altunç Kumova’nın ifadesi: Hisse 60 kat yükseldi, anormallik sezdim ama müdahale edemezdim
Tutuklu Altunç Kumova'nın ifadesi: Hisse 60 kat yükseldi, anormallik sezdim ama müdahale edemezdim
15:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan törene damga vuran mesaj: Bunlara umdukları fırsatı vermeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan törene damga vuran mesaj: Bunlara umdukları fırsatı vermeyeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2026 18:20:12. #.0.2#
SON DAKİKA: Amedspor'a Beşiktaş maçı öncesi FIFA'dan şok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement