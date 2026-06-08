Amedspor'a dünyaca ünlü teknik direktör: Andrea Pirlo - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Amedspor'a dünyaca ünlü teknik direktör: Andrea Pirlo

Amedspor\'a dünyaca ünlü teknik direktör: Andrea Pirlo
08.06.2026 19:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Thomas Reis ile yapılan görüşmelerden olumsuz sonuç alan Amedspor, geride bıraktığımız yıllarda Fatih Karagümrük'ü çalıştıran Andrea Pirlo ile görüşmelere başladı. İlk görüşmenin olumlu geçtiği belirtildi.

Süper Lig’in yeni ekiplerinden Amedspor, teknik direktörlük koltuğu için rotayı dünyaca ünlü bir isme çevirdi. Kulüpte gerçekleştirilen kongre sonrasında Nahit Eren’in yeniden başkanlığa seçilmesi ve futbol direktörlüğü görevine Serkan Reçber’in getirilmesiyle birlikte yeni sezon hazırlıkları büyük bir ivme kazandı.

İLK ADAYLA ANLAŞMA SAĞLANAMADI

Yeni sezonda taraftarına şampiyonluk sözü veren Amedspor yönetiminin teknik direktör listesindeki ilk isim, son olarak Samsunspor’u çalıştıran Thomas Reis olmuştu. Ancak Alman teknik adamla yürütülen görüşmeler, talep edilen ücrette ortak noktada buluşulamaması nedeniyle olumsuz sonuçlandı.

ANDREA PIRLO SESLERİ

Mehmet Türk'ün haberine göre; Listesini güncelleyen Amedspor yönetiminin masasındaki en güçlü aday İtalyan futbolunun efsane ismi Andrea Pirlo. Özellikle kariyerinde daha önce Türkiye'de Fatih Karagümrük'te görev yapmış olan Pirlo ile yapılan ilk temasların oldukça olumlu geçtiği ve İtalyan hocayla görüşmelerin ciddi bir aşamaya geldiği öne sürüldü.

Amedspor'a dünyaca ünlü teknik direktör: Andrea Pirlo

YENİ HOCA VE TRANSFERLER KAMPA YETİŞECEK

Amedspor'da yeni teknik direktörün isminin her an resmi olarak açıklanması bekleniyor. Yeni hocanın netleşmesiyle birlikte hemen oyuncu transferlerine odaklanacak olan Amedspor yönetimi, tüm takımı 1 Temmuz’da başlayacak olan yeni sezon kampına eksiksiz bir şekilde yetiştirmeyi amaçlıyor.

Fatih Karagümrük, Andrea Pirlo, Thomas Reis, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Amedspor'a dünyaca ünlü teknik direktör: Andrea Pirlo - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Antalya Havalimanı’nda bebek bezinden servet çıktı Antalya Havalimanı'nda bebek bezinden servet çıktı
Aziz Yıldırım’dan Hakan Safi cephesine olay gönderme Aziz Yıldırım'dan Hakan Safi cephesine olay gönderme
Cumhurbaşkanı Erdoğan: COP31 Taraflar Konferansı’na giden yolda Sıfır Atık Forumu’nun üstlendiği misyon çok değerli Cumhurbaşkanı Erdoğan: COP31 Taraflar Konferansı’na giden yolda Sıfır Atık Forumu’nun üstlendiği misyon çok değerli
Seçimi kazanan Aziz Yıldırım’dan ilk sözler: Yine aynı çağrıyı yaptı Seçimi kazanan Aziz Yıldırım'dan ilk sözler: Yine aynı çağrıyı yaptı
İran, İsrail’e yönelik füze saldırısı başlattı İran, İsrail’e yönelik füze saldırısı başlattı
Ederson’dan Aziz Yıldırım’a telefon: Fenerbahçe’de seve seve kalmak isterim Ederson'dan Aziz Yıldırım'a telefon: Fenerbahçe'de seve seve kalmak isterim
Hakan Safi’den kendisine oy vermeyenlere flaş sözler Hakan Safi'den kendisine oy vermeyenlere flaş sözler

19:36
Kasa doldu taştı Fenerbahçe’de tüm zamanların rekoru
Kasa doldu taştı! Fenerbahçe'de tüm zamanların rekoru
19:35
Esenyurt’ta nişanlısının yanında öldürülen gencin görüntüleri ortaya çıktı
Esenyurt'ta nişanlısının yanında öldürülen gencin görüntüleri ortaya çıktı
19:12
“Grup toplantısı“ restleşmesi sürüyor Özgür Özel de aynı saati verdi
"Grup toplantısı" restleşmesi sürüyor! Özgür Özel de aynı saati verdi
19:00
Giderayak son kıyağını yapmış Sadettin Saran yönetimi, anlaştıkları 4 ismi Aziz Yıldırım’a bildirdi
Giderayak son kıyağını yapmış! Sadettin Saran yönetimi, anlaştıkları 4 ismi Aziz Yıldırım'a bildirdi
18:04
Kılıçdaroğlu çiftini tehdit eden şüpheli tutuklandı
Kılıçdaroğlu çiftini tehdit eden şüpheli tutuklandı
17:36
10 ünlü ismin uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı: Listede Mabel Matiz ve Yağmur Ünal da var
10 ünlü ismin uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı: Listede Mabel Matiz ve Yağmur Ünal da var
17:24
İran’dan “ABD eyaletlerini vururuz“ tehdidi: Bunun bedelini ödeyebilir misiniz
İran'dan "ABD eyaletlerini vururuz" tehdidi: Bunun bedelini ödeyebilir misiniz?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2026 19:59:01. #7.13#
SON DAKİKA: Amedspor'a dünyaca ünlü teknik direktör: Andrea Pirlo - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.