Amerikan Futbolu'nun ünlü oyuncusu Jaylon Ferguson hayatını kaybetti! Polis departmanı genç oyuncunun vefatını "şüpheli ölüm" olarak sınıflandırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Amerikan Futbolu'nun ünlü oyuncusu Jaylon Ferguson hayatını kaybetti! Polis departmanı genç oyuncunun vefatını "şüpheli ölüm" olarak sınıflandırdı

23.06.2022 09:32

Amerikan Futbolu Ligi (NFL) takımlarından Baltimore Ravens'ın ünlü oyuncusu Jaylon Ferguson, gizemli bir şekilde yaşamını yitirdi. Baltimore Polis Departmanı bu durumu "şüpheli ölüm" soruşturması olarak sınıflandırırken oyuncunun kulübü de, "Jaylon Ferguson'un trajik vefatından derin üzüntü duyuyoruz." açıklamasını yaptı.

Amerikan Futbolu Ligi (NFL) takımlarından Baltimore Ravens'ın oyuncusu Jaylon Ferguson, hayatını kaybetti. Genç oyuncunun kulübünden yapılan açıklamada, "Jaylon Ferguson'un trajik vefatından derin üzüntü duyuyoruz. O, kocaman bir gülümsemesi olan, nazik, saygılı bir genç adamdı." ifadeleri kullanıldı.

ŞÜPHELİ ÖLÜM

Ölüm nedeni açıklanmayan Jaylon Ferguson, 2019 yılında draftın üçüncü turunda seçilmesinden bu yana NFL'de 38 maçta forma giymişti. Baltimore Polis Departmanı da genç sporcunun ölüm nedeni belirlenene kadar, bu durumun şüpheli ölüm soruşturması olarak sınıflandırılacağını aktardı.

YORUMLAR
500
Yargı dizisinin genç oyuncusu Ece Yüksel nişanlandı Yargı dizisinin genç oyuncusu Ece Yüksel nişanlandı Ünlü Oyuncu Paris Yolcusu Ünlü Oyuncu Paris Yolcusu
Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Amerikan Futbolu'nun ünlü oyuncusu Jaylon Ferguson hayatını kaybetti! Polis departmanı genç oyuncunun vefatını 'şüpheli ölüm' olarak sınıflandırdı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
09:41 5 metre uzunluğunda, 97 kilo ağırlığında, karnında 122 yumurta bulunan dev piton araştırmacıları şaşkına uğrattı! Eyalet rekoru kırdı...
09:36 Survivor All Star'da gergin dakikalar! Nagihan ile Hikmet'in kavgası son bölüme damga vurdu
09:32 Amerikan Futbolu'nun ünlü oyuncusu Jaylon Ferguson hayatını kaybetti! Polis departmanı genç oyuncunun vefatını "şüpheli ölüm" olarak sınıflandırdı
09:27 Aralarında FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeninin de olduğu 5'i FETÖ'cü 10 kişi Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalandı
00:45 Galatasaray, Okan Buruk ile görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi
00:38 Marmaris'teki yangın henüz kontrol altına alınamadı! Tedbir amaçlı bazı evler tahliye edildi
00:26 Benzine bu kez 25 kuruş indirim geldi
00:19 Merkez Bankası 6. faiz kararını bugün açıklayacak! Ekonomistler ortak noktada buluştu
22:54 Suna Koçal, Ukraynalı mülteci çocuklar ile bir araya gelerek ebru sanatı yaptı
21:59 Marmaris'teki yangın sabotaj mı? Bakan Kirişçi, bu ihtimali güçlendiren iki detayı paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2022 09:46:27. #1.12#
SON DAKİKA: Amerikan Futbolu'nun ünlü oyuncusu Jaylon Ferguson hayatını kaybetti! Polis departmanı genç oyuncunun vefatını "şüpheli ölüm" olarak sınıflandırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement