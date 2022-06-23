Amerikan Futbolu'nun ünlü oyuncusu Jaylon Ferguson hayatını kaybetti! Polis departmanı genç oyuncunun vefatını "şüpheli ölüm" olarak sınıflandırdı

Amerikan Futbolu Ligi (NFL) takımlarından Baltimore Ravens'ın oyuncusu Jaylon Ferguson, hayatını kaybetti. Genç oyuncunun kulübünden yapılan açıklamada, "Jaylon Ferguson'un trajik vefatından derin üzüntü duyuyoruz. O, kocaman bir gülümsemesi olan, nazik, saygılı bir genç adamdı." ifadeleri kullanıldı.

ŞÜPHELİ ÖLÜM

Ölüm nedeni açıklanmayan Jaylon Ferguson, 2019 yılında draftın üçüncü turunda seçilmesinden bu yana NFL'de 38 maçta forma giymişti. Baltimore Polis Departmanı da genç sporcunun ölüm nedeni belirlenene kadar, bu durumun şüpheli ölüm soruşturması olarak sınıflandırılacağını aktardı.