Ampute Futbol Antrenörü Mustafa Bebe Kalp Krizi Geçirdi

Sakarya'da oynanan Ampute Futbol Süper Ligi maçı sırasında kalp krizi geçiren DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü Antrenörü Mustafa Bebe, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Natura Dünyası Ampute Futbol Süper Ligi 17. hafta karşılaşmasında Sakarya Bedensel Engelliler Spor Kulübü, Şanlıurfa temsilcisi DEPSAŞ Enerji Spor Kulübünü Sakarya Atatürk Stadı'nın yanındaki sahada ağırladı. 1-1 berabere devam eden müsabakanın 17. dakikasında mola verildiği esnada hakemlere su ikram eden konuk takımın antrenörü Mustafa Bebe, bir anda yere yığıldı.

Bebe'ye ilk müdahale sahadaki hakemler tarafından yapıldı. Kalp masajı uygulanan Bebe, kısa süreliğine kendine geldi ancak ardından yeniden fenalaştı.

Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Mustafa Bebe, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bebe'nin vefatının ardından karşılaşma hakem kararıyla tatil edildi.

İşlemlerin ardından Adapazarı Yorgalar Asri Mezarlığı morguna götürülen Bebe'nin cenazesinin, Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından yarın uçakla İstanbul'dan Urfa'ya gönderileceği bildirildi.

Başkan Yıldırım: "Çok üzgünüz"

Sakarya Bedensel Engelliler Spor Kulübü Başkanı Cemil Yıldırım, AA muhabirine, güzel başlayan karşılaşmanın kardeşçe ve çekişmeli geçtiğini anlattı.

Takımını dinlendirmek için mola aldığı sırada Mustafa Bebe'nin hakemlere su verirken bir anda yere yığıldığını belirten Yıldırım, "Sağlık ekiplerimiz hemen müdahale etti. Sahada iki sağlık görevlimiz vardı. Kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. Dilinin geri kaçtığı fark edilince müdahale edildi ve kalp masajına başlandı. 112 Acil Servis'i aradık, ambulans yaklaşık 3 dakika içinde geldi. O an hocamızın nabzı alınabiliyordu, kalbi yeniden atmaya başlamıştı. Ambulansta müdahale devam etti ve hastaneye sevk edildi. Ancak maalesef hocamızı kaybettik." diye konuştu.

Yıldırım, Mustafa Bebe'nin Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu camiasına önemli hizmetler vermiş, sevilen bir isim olduğunu dile getirerek, "Tüm spor camiasının, özellikle Şanlıurfa'daki yönetimin, takımın ve ailesinin başı sağ olsun. Allah sabırlar versin. Biz Sakarya olarak böyle bir şey yaşanacağını asla düşünmezdik. Her şey bir maç atmosferinde devam ederken… Takdiriilahinin önüne geçilmiyor. Çok üzgünüz." ifadelerini kullandı.

Sahada sağlık görevlisi bulunmadığına dair gerçeği yansıtmayan haberler yapıldığını aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

"Federasyonumuzun kuralları gereği sahada sağlık görevlisi bulundurulması zorunludur. Bugün sahada iki sağlıkçımız vardı. Müdahale hızlı ve doğru şekilde yapıldı, ambulans da kısa sürede ulaştı. Herhangi bir eksiklik yaşanmadı. Dün akşam hocamızın sırt ağrısı olduğunu öğrendik ancak hastaneye gitmek istememiş. Maç öncesinde ise gayet sağlıklıydı. Sohbet ettik, şakalaştık, takımını bizzat hazırladı. Maç sırasında da hiçbir sorun yoktu. Mola anında sporcularına su verdi, ardından hakemlere su götürürken aniden fenalaştı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kendisini kaybettik. Allah rahmet eylesin."