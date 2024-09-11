Ampute Futbol Gelişim Kampı Başladı - Son Dakika
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Ampute Futbol Gelişim Kampı Başladı

Ampute Futbol Gelişim Kampı Başladı

MARMARİS Şehir Stadyumu'nda düzenlenen Ampute Futbol Gelişim Kampı'nın ikinci etabı başladı. Kampta yeni A Milli Takım oyuncuları da seçilecek.

11.09.2024 13:47
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MARMARİS Şehir Stadyumu'nda düzenlenen Ampute Futbol Gelişim Kampı'nın ikinci etabı başladı.

Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü İsmail Temiz, 6-15 Eylül tarihleri arasında iki etap halinde gerçekleşen kampta yeni A Milli Takım oyuncularını da seçeceklerini söyledi. Temiz, "Toplam 64 kişilik sporcu grubumuz var. Grubu ikiye bölüp iki dönemde kampa aldık. Grubumuzun içinde A Milli Takım'a yükselebilecek seviyede oyuncularımız var. Bu oyuncularımızın bir nevi de seçimlerini yapmış olacağız. Çünkü A Milli Takım'ımızda oynayan sporcularımızın yaklaşık yüzde 50'si 35-37 yaşlarına geldiler. Bu kardeşlerimiz geçmiş dönemlerde çok büyük başarılara imza attılar. Dünya şampiyonluğu ve Avrupa şampiyonluğu yaşamış sporcularımız. Her insanın olduğu gibi her sporcunun da belli bir misyonu var. O misyonun da gerçekten vakti geldi, değişim zamanı geldi" dedi.

Kaynak: DHA

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