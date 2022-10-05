Ampute Futbol Milli Takımı, 2022 Dünya Kupası son 16 turunda Meksika'yı 5-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. - Son Dakika
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Ampute Futbol Milli Takımı, 2022 Dünya Kupası son 16 turunda Meksika'yı 5-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

05.10.2022 21:11
Ampute Futbol Milli Takımı, 2022 Dünya Kupası son 16 turunda Meksika'yı 5-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Ampute Futbol Milli Takımı, 2022 Dünya Kupası son 16 turunda Meksika'yı 5-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Ampute Futbol Milli Takımı, 2022 Dünya Kupası son 16 turunda Meksika'yı 5-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

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Kaynak: AA

Sonora, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ampute Futbol Milli Takımı, 2022 Dünya Kupası son 16 turunda Meksika'yı 5-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ampute Futbol Milli Takımı, 2022 Dünya Kupası son 16 turunda Meksika'yı 5-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. - Son Dakika
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