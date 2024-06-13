Ampute Futbol Milli Takımı Avrupa Şampiyonluğunu Kutlamak İçin AA'yı Ziyaret Etti - Son Dakika
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Ampute Futbol Milli Takımı Avrupa Şampiyonluğunu Kutlamak İçin AA'yı Ziyaret Etti

Ampute Futbol Milli Takımı, üst üste 3. kez Avrupa şampiyonu olduktan sonra Anadolu Ajansı'nı ziyaret etti. AA Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru, teknik direktör İsmail Temiz ve futbolcuları ağırlayarak başarılarını kutladı. Peru, milli takımın başarısıyla gurur duyduklarını belirterek, AA'nın spor kulübünü kurduklarını ve spora destek vermeye devam edeceklerini söyledi. Teknik direktör Temiz ise AA'ya her zaman engelli sporunun yanında olduğu için teşekkür ederek, imzalı forma hediye etti. Peru da millilere AA'nın 2023 yıllığını hediye etti.

13.06.2024 19:18
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Avrupa şampiyonluğunu üst üste 3'üncü kez kazanan Ampute Futbol Milli Takımı, Anadolu Ajansı'nı (AA) ziyaret etti.

AA Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru, Ampute Futbol Milli Takımı teknik direktörü İsmail Temiz ve futbolcuları genel müdürlükte ağırladı.

Ziyaret için memnuniyetini dile getiren Peru, "Milli takımımızın başarısıyla gurur duyduk. Heyecanınız harikaydı. Hem sizi hem de takımı tebrik ederim." dedi.

AA Spor Kulübünü kurduklarını da ifade eden Peru, spora destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Teknik direktör İsmail Temiz ise her zaman engelli sporunun yanında olan AA'ya teşekkür ederek, Peru'ya imzalı forma verdi.

AA Genel Müdür Yardımcısı Peru da millilere AA'nın 2023 yıllığını hediye etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Ampute Futbol Milli Takımı Avrupa Şampiyonluğunu Kutlamak İçin AA'yı Ziyaret Etti - Son Dakika

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