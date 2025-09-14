Ampute Futbol Milli Takımı'ndan İngiltere'ye 5-1 Zafer - Son Dakika
Ampute Futbol Milli Takımı'ndan İngiltere'ye 5-1 Zafer

14.09.2025 18:57
Ampute Futbol Milli Takımı, EAFF Uluslar Ligi'nde İngiltere'yi 5-1 yenerek turnuvayı tamamladı.

Ampute Futbol Milli Takımı, EAFF Uluslar Ligi'nde üçüncü maçında İngiltere'yi 5-1 mağlup etti.

Trabzon'un ev sahipliğinde Yavuz Selim sahasında düzenlenen organizasyonun üçüncü maçında Ampute Futbol Milli Takımı, İngiltere'yi 5-1 mağlup etti. Ay-yıldızlılar ilk maçında İtalya'yı 5-0, ikinci maçında ise Polanya'ya 4-2 mağlup olmuştu. Turnuvada oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle organizasyonu tamamladı.

Türkiye'nin gollerini Tuncay Efe Hankulu, Ömer Güleryüz (2) ve Serkan Dereli (2) atarken İngiltere'nin tek golü ise Fisher Nathan'dan geldi.

Organizasyonu Polonya 7 puanla lider, Türkiye 6 puanla ikinci, İngiltere 4 puanla üçüncü, İtayla ise puansız dördüncü tamamladı.

Şampiyon Polonya, 2026'da düzenlenecek Dünya Kupası'na seri başı gitme hakkı elde etti. - TRABZON

Kaynak: İHA

