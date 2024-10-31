Ampute Futbol Takımı Kırşehir'de Coşkuyla Karşılandı - Son Dakika
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Spor

Ampute Futbol Takımı Kırşehir'de Coşkuyla Karşılandı

Şampiyon Ampute Futbol Milli Takımı, Kırşehir'de dua edip halkla buluştu.

31.10.2024 22:52
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- Ampute Futbol Milli Takımı'na Kırşehir'de coşkulu karşılama

Şampiyonlar, kamp yaptıkları şehri ziyaret etti

KIRŞEHİR - Ampute Futbol Milli Takımı, şampiyon olarak tamamladıkları Balkan Şampiyonası'nın ardından kamp yaptıkları Kırşehir'i ziyaret ederek, Ahi Evran Veli'nin kabrinde dua etti.

Kırşehir sokaklarında dolaşan milli futbolcuları, halk coşkuyla karşıladı. İkramlarda bulunan esnaf, oyucularla hatıra fotoğrafı çektirdi. Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü İsmail Temiz yaptığı açıklamada, kampa geldiklerinde Ahi Evran'ın duasını aldıklarını ve şampiyonluğu Türk halkının duasıyla kazandıklarını söyledi. Temiz, "Kırşehir'e geldiğimizde dua alıp, sıkı bir kamp yaptıktan sonra şampiyonaya gittik ve kazandık. Şampiyona sonrasında da şehre gelmenin mutluluğunu yaşadık" dedi.

Kaptan Halil İbrahim Esen ise, "Onlar kötü, bizler ise iyiydik. Dünya ve Avrupa Kupası sonrası Balkan şampiyonluğunu da aldık. İnşallah müzemize yeni kupalar ekleriz" diye konuştu.

Sporcular ve teknik heyet, şehrin yöneticileriyle istişare yaptıktan sonra şehirden ayrıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Ampute Futbol Takımı Kırşehir'de Coşkuyla Karşılandı - Son Dakika

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