Ampute Futbol Takımından Ziyaret

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Ampute Futbol Süper Ligi'nin son şampiyonu ve 2024 Türkiye Kupası'nın sahibi Alves Kablo Futbol Kulübünün sporcuları, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre başkan yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu'nun da bulunduğu ziyarette sporcuları başarılarından dolayı tebrik eden Yaşar, "Yenimahalle'nin evlatları olarak sizlerin her zaman yanınızdayız. Engel tanımayan bireylerin spor dallarına yönelmesi, sosyal hayata katılım sağlaması bizim için büyük önem ifade ediyor. Bu yüzden engelli dostu projelere imza atmaya devam ediyoruz. Sizler de bizim bu desteğimizi boşa çıkarmadınız. Başarınız göğsümüzü kabartıyor. Başarılarınız daim olsun." diye konuştu.

Yeni hedef Avrupa kupası

Başkan Yaşar'a destekleri için teşekkür eden futbolcular, "Sizlerin desteği ile bugünlere geldik. Bizlerin hizmetine açtığınız ampute futbol sahasında antrenmanlar yaptık, maçlar gerçekleştirdik. Çalıştık ve emeklerimizin karşılığını aldık. Şimdi Ampute Şampiyonlar Ligi'ne hazırlanıyoruz. Ev sahibi olacağız. Hedefimiz şampiyonluk. Takımımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.