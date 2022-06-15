Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun açıklamasına göre, 17-24 Haziran tarihlerinde İstanbul TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenecek Ampute Futbol Dünya Kupası hazırlık kampı ile 24-26 Haziran tarihlerinde İngiltere'de İngiltere Ampute Milli Futbol Takımı ile yapılacak kampa katılacak sporcular belli oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Ampute futbolda hazırlık kamplarına katılacak sporcular belli oldu - Son Dakika

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