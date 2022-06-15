Ampute futbolda hazırlık kamplarına katılacak sporcular belli oldu - Son Dakika
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Ampute futbolda hazırlık kamplarına katılacak sporcular belli oldu

15.06.2022 16:49
Ampute futbolda hazırlık kamplarına katılacak sporcular belli oldu

Ampute Milli Futbol Takımı'nda hazırlık kamplarına katılacak sporcular belirlendi.

Ampute Milli Futbol Takımı'nda hazırlık kamplarına katılacak sporcular belirlendi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun açıklamasına göre, 17-24 Haziran tarihlerinde İstanbul TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenecek Ampute Futbol Dünya Kupası hazırlık kampı ile 24-26 Haziran tarihlerinde İngiltere'de İngiltere Ampute Milli Futbol Takımı ile yapılacak kampa katılacak sporcular belli oldu.

Sporcular şu şekilde:

Bülent Çetin, Mert Yıldız, Erdi Arslan, İsmail Korkmaz, Okan Şahiner, Ahmet Akkaya, Fuat Taştan, Harun Mut, Muhittin Kurt, Şeyhmus Erdinç, Fatih Şentürk, Serkan Dereli, Rüstem Kurhan, Muhammet Yeğen, Ömer Güleryüz, Kemal Güleş, Barış Telli.

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Kaynak: AA

Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ampute futbolda hazırlık kamplarına katılacak sporcular belli oldu - Son Dakika

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