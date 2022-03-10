"Ampute Messi" Barış Telli'nin hayatı film oluyor - Son Dakika
Üye Girişi

"Ampute Messi" Barış Telli'nin hayatı film oluyor

10.03.2022 11:24
"Ampute Messi" Barış Telli'nin hayatı film oluyor

Türkiye'de ve dünyada "Ampute Messi" olarak tanınan milli sporcu Barış Telli'nin hayatı film oluyor.

Türkiye'de ve dünyada "Ampute Messi" olarak tanınan milli sporcu Barış Telli'nin hayatı film oluyor.

Barış Telli'nin ilham veren hayatı, "Hayatla Barış" ismiyle beyaz perdeye aktarılacak. Haziran ayında başlayacak filmin çekimleri İstanbul ve Ankara'da yapılacak. Filmin sonbaharda vizyona girmesi bekleniyor.

Barış Telli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayatının film olarak çekilecek olmasından dolayı çok heyecanlı olduğunu söyledi.

Zorluklara rağmen hayallerinin peşinden koşmayı ihmal etmediğini belirten Barış, "Önüme çıkan tüm engellere rağmen bir hayalim vardı, tüm insanlara ulaşabilmekti. Bir gün insanlara ulaşabileceğimi biliyordum. Hayatımın film olmasıyla insanların evlerine girmiş olacağım. Gelecek nesillere dokunacağım için mutluyum." diye konuştu.

Yapımcı Hünkar Doğan da Barış Telli'nin başarılarını yakından takip ettiklerini ve diğer ampute sporcular gibi onun da başarılarıyla gurur duyduklarını vurgulayarak, "Barış karşısına çıkan hiçbir engelin hayallerinden vazgeçirmesine izin vermeyen, çok azimli, çok çalışkan, kendine inanan bir sporcu, örnek alınması gereken birisi. Bu projede engellilerin topluma olan bakışı, toplumun da engellilere olan bakışını değiştirecek içeriğe sahip mesajlar yer almakta." ifadelerini kullandı.

Barış Telli kimdir?

1989'de Kırıkkale'de doğan Barış, dört yaşında, oyun oynarken peşinden koştuğu top yüzünden sağ bacağını kaybetti. Çocukken hayatını, hayallerini altüst eden engelinin kendisine "engel" olmasına izin vermedi.

Hem forma giydiği kulüpler hem de Ampute Futbol Milli Takımı'nda sayısız şampiyonluklar, gol krallıkları, yılın sporcusu unvanlarını kazanan 33 yaşındaki Barış, Japonya da dahil olmak üzere dünyanın dört bir tarafında belgeselleri yapıldı.

UEFA tarafından Adil Oyun Elçisi (Equal Game) seçildi.

YORUMLAR
500
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Türkiye'de İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Türkiye'de ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 10 Mart 2022 ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 10 Mart 2022

Milli Sporcu, Türkiye, Ankara, Film, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 'Ampute Messi' Barış Telli'nin hayatı film oluyor - Son Dakika


Son Dakika
11:16 Alacaklısının cenazesine katıldı ve imamın o meşhur sorusuna herkesten farklı bir yanıt verdi: Hakkımı helal etmiyorum!
11:14 İki yılda en çok Covid'i, döviz kurlarını ve hayat pahalılığını konuştuk!
11:12 Sarı Bıyık'tan Gerçek Kesit performansı: İzleyen herkes kahkahalara boğuldu
11:11 Doların yükselişi durdurulamıyor: 14,74 TL oldu
11:05 Mahkemeden skandal karar! Şiddet gören doktor kadın kendisini savunduğu için ceza aldı
10:57 PSG'nin başkanı çok sinirlendi! Hakem odasına dalan Khelaifi, ölümle tehdit etti
10:55 Ekrem İmamoğlu'ndan 'kar yağışı' açıklaması: 4 gün sürecek, tüm ekiplerimiz görevde
10:54 Rusya-Ukrayna savaşından korkunç detaylar geliyor! Siviller toplu mezarlara defnediliyor
10:52 Altın güne yükselişle başladı, düşüşe geçti: Seviye 938 TL
10:35 Ukraynalı yetkililer patlamayan Rus füzesini yerde imha etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 11:32:26. #1.12#
SON DAKİKA: "Ampute Messi" Barış Telli'nin hayatı film oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement