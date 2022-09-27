"Hayatla Barış" filmini Can Ulkay yönetecek - Son Dakika
Üye Girişi

"Hayatla Barış" filmini Can Ulkay yönetecek

27.09.2022 12:36
"Hayatla Barış" filmini Can Ulkay yönetecek

"Ampute Messi" olarak tanınan milli futbolcu Barış Telli'nin hayatını konu alan "Hayatla Barış" filminin yönetmen koltuğunda "Ayla", "Müslüm" ve "Kağıttan Hayatlar" filmlerinde imzası bulunan Can Ulkay oturacak.

"Ampute Messi" olarak tanınan milli futbolcu Barış Telli'nin hayatını konu alan "Hayatla Barış" filminin yönetmen koltuğunda "Ayla", "Müslüm" ve "Kağıttan Hayatlar" filmlerinde imzası bulunan Can Ulkay oturacak.

Küçük yaşta geçirdiği trafik kazasında sağ bacağını kaybeden ve "Ampute Messi" olarak anılan milli futbolcu Barış Telli'nin hayatını anlatan filmin çekimleri aralık ayında başlayacak.

Filmin yönetmenliğini üstlenen Can Ulkay, Telli'nin karşısına çıkan engellere rağmen hayallerinden vazgeçmeyen, azimli, çalışkan, kendine inanan bir sporcu ve örnek alınması gereken bir genç olduğunu aktardı.

Hikayenin bütün dünyanın seyredebileceği uluslararası bir insanlık öyküsü olduğuna işaret eden Ulkay, "Bu hikayenin bir zafer olduğunu unutmadan, hak ettiği gerçekçilik ve ciddiyetle ele alacağız. Yapamam veya imkansız kelimeleri Barış'ın sözlüğünde hiç bulunmamış. Filmimizde bu mücadeleyi neredeyse bir karakter haline getirerek Barış'ın yolculuğunu izleyiciye her an hissettireceğiz." ifadelerini kullandı.

Senaryosunu Koray Yeltekin'in kaleme aldığı filmin müzik direktörü ise besteci, piyanist ve aranjör Fahir Atakoğlu olacak.

Küçük yaşta geçirdiği kazanın kendisine engel olmasına izin vermeyen, önce tek bacakla yürümeyi ve koşmayı yeniden öğrenen Barış Telli, yıllar içinde atletizmden tenise sporun pek çok dalında Türkiye rekorları kırdı, uluslararası madalyalar kazandı, Türkiye'nin bedensel engelli ilk beden eğitimi öğretmeni oldu.

Futboldaki yeteneğiyle de dikkati çeken Telli, hem forma giydiği kulüplerde hem Ampute Futbol Milli Takımı'nda çok sayıda şampiyonluk, gol krallıkları, yılın sporcusu unvanlarını kazandı. Telli, UEFA tarafından da Adil Oyun Elçisi seçildi.

YORUMLAR
500
Zırhlı araç sevkiyatına tepki gösteren Erdoğan'a, Miçotakis'ten cevap: Ordumuzun gücüyle pozisyonumuz net ve kendimize güvenimiz tam Zırhlı araç sevkiyatına tepki gösteren Erdoğan'a, Miçotakis'ten cevap: Ordumuzun gücüyle pozisyonumuz net ve kendimize güvenimiz tam Etlik Şehir Hastanesi yarın hizmete açılacak Etlik Şehir Hastanesi yarın hizmete açılacak TDP Genel Başkanı Sarıgül, Niğde'de cezaevi önünde 'af' çağrısını yineledi TDP Genel Başkanı Sarıgül, Niğde'de cezaevi önünde 'af' çağrısını yineledi
Kaynak: AA

Yönetmen, Türkiye, Müslüm, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 'Hayatla Barış' filmini Can Ulkay yönetecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:14 Zırhlı araç sevkiyatına tepki gösteren Erdoğan'a, Miçotakis'ten cevap: Ordumuzun gücüyle pozisyonumuz net ve kendimize güvenimiz tam
13:57 Mehmet Dinçerler ile boşanma kararı alan Hadise, Kıbrıs konserinde gözyaşlarını tutamadı
13:51 ABD Başkanı Biden, petrol şirketlerine seslendi: Fiyatları indirin
13:43 İranlı futbolcu Sardar Azmoun her şeyi riske atarak ülkesindeki kadınları savundu: Allah beni kafir eylesin
13:32 Rusya, kısmi seferberlik kararı sonrası ülkeden kaçmaya çalışanları durdurmak için Gürcistan sınırına asker yığdı
13:26 Gökhan Çıra'dan Gökay Kalaycıoğlu'nun "Biseksüel misin?" sorusuna cevap
13:25 Selahattin Demirtaş'tan, Mersin'deki terör saldırısı hakkında paylaşım: Kınıyorum
12:43 Erdoğan'dan Mersin'deki terör saldırısı sonrası sert sözler: HDP'nin ve CHP'nin gazeteci diye kabul ettiği grupların her terör saldırısında izi vardır
12:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a rest: Amerika'dan Avrupa'dan gelen destekler sizi kurtarır mı sanıyorsunuz?
12:15 Lüksemburg ve Faroe Adaları fiyaskoları sonrası Stefan Kuntz'un koltuğu sallantıda! İşte yerine düşünülen 7 teknik direktör...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2022 14:29:02. #1.13#
SON DAKİKA: "Hayatla Barış" filmini Can Ulkay yönetecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement