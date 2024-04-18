Ampute Milli Futbol Takımı, Fransa'daki Avrupa Şampiyonası öncesi Kocaeli'de hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
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Ampute Milli Futbol Takımı, Fransa'daki Avrupa Şampiyonası öncesi Kocaeli'de hazırlıklarını sürdürüyor

Ampute Milli Futbol Takımı, Fransa\'daki Avrupa Şampiyonası öncesi Kocaeli\'de hazırlıklarını sürdürüyor

Ampute Milli Futbol Takımı, Fransa'da düzenlenecek 2024 Avrupa Şampiyonası öncesi hazırlık kampının ikinci etabını Kocaeli'de sürdürüyor. Teknik direktör İsmail Temiz yönetimindeki milli takım, Kocaeli'de antrenmanlarını sürdürerek rakiplerine üstünlük sağlamak için taktiksel ve fiziksel çalışmalar yapıyor. Milli takım, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Alpaslan Erkoç ve destek olan herkese teşekkür ederek Avrupa'ya şampiyon gidip dönmek istediklerini belirtti.

18.04.2024 12:59
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Ampute Milli Futbol Takımı'nın, Fransa'da düzenlenecek 2024 Avrupa Şampiyonası öncesi hazırlık kampının ikinci etabı Kocaeli'de devam ediyor.

Teknik direktör İsmail Temiz yönetimindeki milli takım, Yıldız Entegre Kocaeli Stadı'nda sabah antrenmanını yaptı.

Temiz, AA muhabirine, Kocaeli'de kendilerine kamp imkanı sağlayanlara teşekkür etti.

Sporcuların kampta istekli ve azimli olduğunu aktaran Temiz, "Keyifli bir kamp süreci geçiriyoruz. Şampiyonada rakiplerimize üstünlük sağlamak için hem taktik hem de fiziksel anlamda iyi çalışmalar yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Temiz, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Alpaslan Erkoç'a ve destek olan herkese teşekkür ederek, "Biz de onların yüzünü kara çıkarmamak için Türk bayrağını en yükseğe çıkarmak adına elimizden gelenin en iyisini yapıp Avrupa'ya şampiyon gidip şampiyon dönmek istiyoruz." diye konuştu.

Ampute Milli Futbol Takımı'nın Kocaeli kampı, 22 Nisan Pazartesi günü sona erecek.

Milliler, Fransa'da 1-8 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nın hazırlıklarını daha sonra Antalya kampıyla sürdürecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Ampute Milli Futbol Takımı, Fransa'daki Avrupa Şampiyonası öncesi Kocaeli'de hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika

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