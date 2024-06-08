Ampute Milli Futbol Takımı, üst üste üçüncü kez Avrupa Şampiyonu - Son Dakika
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Ampute Milli Futbol Takımı, üst üste üçüncü kez Avrupa Şampiyonu

Ampute Milli Futbol Takımı, Fransa'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası Finali'nde İspanya'yı 3-0 yenerek üst üste üçüncü kez kupanın sahibi oldu. Rahmi Özcan, Ömer Güleryüz ve Fatih Şentürk'ün attığı gollerle Türkiye galip geldi. Ömer Güleryüz aynı zamanda turnuvanın gol kralı oldu.

08.06.2024 19:56
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Ampute Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Finali'nde İspanya'yı 3-0 mağlup ederek üst üste üçüncü kez kupanın sahibi oldu.

Fransa'nın Haute-Savoie kentinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda Türk Telekom'un ana sponsoru olduğu Ampute Futbol Milli Takımı, finalde Camille Fournier Stadyumu'nda İspanya ile karşı karşıya geldi. Maçın 10 dakikası dengeli bir oyunla geçti. 15. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Rahmi Özcan, meşin yuvarlağı ağlara göndererek Türkiye'yi 1-0 öne geçirdi. Bu gol aynı zamanda ilk yarının skoru oldu.

İkinci yarıya hızlı başlayan ay-yıldızlılar, 28. dakikada Ömer Güleryüz'ün köşe atışından attığı şık golle skoru 2-0'a getirdi.33. dakikada penaltıdan Fatih Şentürk'ün fileleri havalandırmasıyla milliler farkı 3'e çıkardı. Bu golle iyice rahatlayan Ampute Milli Futbol Takımı, maçı da bu skorla tamamladı.

Türkiye, bu sonuçla üst üste üçüncü kez Avrupa şampiyonu olmanın sevincini yaşadı. Öte yandan Ampute Milli Takımı, 2017 ve 2021 yılında Avrupa, 2022'de de Dünya şampiyonluğunu elde etmişti.

Öte yandan milli takımın forveti Ömer Güleryüz, toplam 11 gole ulaşarak gol krallığında zirveye oturdu. - LYON

Kaynak: İHA

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