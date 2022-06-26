Ampute Milli Futbol Takımı'nın İngiltere kampı sona erdi - Son Dakika
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Ampute Milli Futbol Takımı'nın İngiltere kampı sona erdi

26.06.2022 18:56
Ampute Milli Futbol Takımı'nın İngiltere kampı sona erdi

Ampute Milli Futbol Takımı'nın İngiltere'de yaptığı hazırlık kampı tamamlandı.

Ampute Milli Futbol Takımı'nın İngiltere'de yaptığı hazırlık kampı tamamlandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun (TBESF) açıklamasına göre, Türkiye'nin ev sahipliğini üstleneceği Ampute Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında ay-yıldızlıların İngiltere kampı sona erdi.

Teknik direktör Osman Çakmak yönetimindeki milliler, İngiltere ile oynadığı 3 hazırlık karşılaşmasını da kazandı. Reaseheath Stadı'nda gerçekleştirilen maçları ay-yıldızlı ekip, 5-2, 1-0 ve 3-0 galip tamamlamayı başardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TBESF Başkanı Muaz Ergezen, Türkiye'nin önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlandığını hatırlatarak, "Ampute futbolda çok iyi bir konumdayız. Milli takımımız dünyanın en iyilerinden birisi. Dünya Kupası'nda önemli bir başarılar elde edeceğimize olan güvenim tam." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

England, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ampute Milli Futbol Takımı'nın İngiltere kampı sona erdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ampute Milli Futbol Takımı'nın İngiltere kampı sona erdi - Son Dakika
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