Spor

Ampute milli futbolcular, Avrupa şampiyonluğunu değerlendirdi

Ömer Güleryüz: Sözümüzde durduğumuz için çok mutluyuz

Emin Tiryaki: En büyük Türkiye, şampiyon Türkiye

Muhammet Yeğen: Kupamız Türk milletine armağan olsun

THONON-LES-BAİNS (Fransa), - Avrupa şampiyonu olan Ampute Milli Futbol Takımı'nın oyuncularından Ömer Güleryüz, Emin Tiryaki ve Muhammet Yeğen, basın mensuplarına açıklamalarda bulundular.

Ampute Milli Futbol Takımı, Ampute Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya'yı 3-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Mücadelenin ardından milli futbolcular Ömer Güleryüz, Emin Tiryaki ve Muhammet Yeğen açıklamalarda bulundular. Turnuvanın gol kralı ve en iyi oyuncusu seçilen Ömer Güleryüz, "Valla çok gurur verici bir şey. Mükemmel bir atmosfer. Üçüncü kez şampiyon olduk. Ben size demiştim, 'kupanın sahibi burada' diye. Sözümüzde durduğumuz için de çok mutluyuz" dedi.

EMİN TİRYAKİ: EN BÜYÜK TÜRKİYE, ŞAMPİYON TÜRKİYE

Taraftarlara teşekkür eden Emin Tiryaki, "Bu tarif anlatılamaz. 3 aydır verdiğimiz bir emek var. Evimizden ailemizden uzak. Burada taraftarlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bizi vatanımızdaki gibi hissettirdi. 3 aylık emeğin sonunda buraya şampiyon geldik, şampiyon dönüyoruz. Arkadaşlarımın, tüm teknik ekibin yüreğine sağlık. Tarif edilecek bir duygu değil. 'En büyük Türkiye, şampiyon Türkiye' diyorum" şeklinde konuştu.

MUHAMMET YEĞEN: KUPAMIZ TÜRK MİLLETİNE ARMAĞAN OLSUN

Çok gurulu olduklarını belirten Muhammet Yeğen ise, "Allaha şükür çok mutluyuz. Burada kendi evimizi aramadık. Buraya gelen, Türkiye'de bizi destekleyen taraftarımıza çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kupamız Türk milletine armağan olsun. Çok gururluyuz. Her zaman Türk milleti güçlü olduğu için birçok zorlukla karşı karşıya bırakılabiliyor. Burada ilk maçımızı katil İsrail ile oynadık. Bundan dolayı çok büyük baskılar yapıldı. Biz her şeye rağmen üstesinden gelip, bütün takımları yenip şampiyon olduk" sözlerini sarf etti.