Ampute Milli Futbol Takımı Almanya'yı 11-0 Mağlup Ederek Yarı Finale Yükseldi - Son Dakika
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Ampute Milli Futbol Takımı Almanya'yı 11-0 Mağlup Ederek Yarı Finale Yükseldi

Ampute Milli Futbol Takımı, Fransa'da düzenlenen EURO 2024 Ampute Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finalde Almanya'yı 11-0'lık skorla mağlup ederek yarı finale yükseldi. Milliler, Polonya ile yapacakları maçta finale çıkmak için mücadele edecek.

06.06.2024 16:08
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Ampute Milli Futbol Takımı, Fransa'nın Evian-Les-Bains kentinde düzenlenen EURO 2024 Ampute Futbol Şampiyonası'nda çeyrek final maçında Almanya'yı 11-0'lık farklı sonuçla mağlup ederek yarı finale yükseldi. Milliler, yarın TSİ 16.30'da Polonya ile finale yükselmek için mücadele edecek.

Turkcell'in ana sponsorluğundaki Ampute Milli Takımı, Fransa'nın Evian-Les-Bains kentinde düzenlenen EURO 2024 Ampute Futbol Şampiyonası'nda tarih yazmaya devam ediyor. Turnuvanın çeyrek finalinde karşılaştığı Almanya'yı 11-0 gibi farklı bir skorla mağlup eden Ay-yıldızlılar, gözünü şampiyonluğa dikti. Ampute Milli Takımı'na tarihi galibiyeti getiren goller; 32, 36 ve 38. dakikalarda Ömer Güleryüz, 5 ve 18. dakikalarda Muhammed Yeğen, 12 ve 42. dakikalarda Kemal Güleş, 27 ve 50+2. dakikalarda Rahmi Özcan, 35. dakikada Serkan Derel ve 47. dakikada Savaş Kaya'dan geldi.

Ampute Milli Takımı, yarın TSİ 16.30'da İrlanda'yı 3-0'la geçen Polonya ile finale yükselme mücadelesi verecek.

Ay-yıldızlılar, şimdiye kadar iki kez düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nın ikisinde de şampiyon olmayı başarmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Polonya, Almanya, Fransa, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Ampute Milli Futbol Takımı Almanya'yı 11-0 Mağlup Ederek Yarı Finale Yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ampute Milli Futbol Takımı Almanya'yı 11-0 Mağlup Ederek Yarı Finale Yükseldi - Son Dakika
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