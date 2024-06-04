Ampute Milli Takımı Çeyrek Finale Yükseldi

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Ampute Milli Takım oyuncularından Savaş Kaya, çeyrek finale yükseldikleri İrlanda maçının ardından, "İnşallah sonuna kadar gidip, kupayı ülkemize getireceğiz" dedi.

Fransa'nın Haute-Savoie kentinde düzenlenen EURO 2024'te C Grubu'nda yer alan Ampute Futbol Milli Takımı, namağlup çeyrek finale yükseldi. Maçın ardından açıklamalarda bulunan milli oyuncu Savaş Kaya, "Öncelikle bu turnuva bizim için çok önemli. İki kez Avrupa şampiyon olduk, bir kez dünya şampiyonu olduk. Bu apoleti en üst seviyeye taşımak istiyoruz. Üçüncü kez Avrupa şampiyonu olup bu kulvardan ayrılmak istiyoruz. Aldığımız galibiyetler filmin fragmanı diyebiliriz. Çünkü grup maçları bunlar, biraz temposu düşük ama çeyrek final, yarı final maçları olacak. Bunlar daha efor isteyen maçlar. Biz de bunun için çok iyi kamplar geçirdik. Çok iyi hazırlandık. İnşallah sonuna kadar gidip kupayı ülkemize getireceğiz" diye konuştu.

"Biz de iman gücü var diyelim"

Ampute futbolun 2001 yılında rehabilite amaçlı kurulduğunu ifade eden Kaya, "O zamandan bu zamana kolay yol kat etmedik. Üstüne koya koya geldik. 2017 Avrupa şampiyonu olduğumuzdan beri en üst seviyede bitiriyoruz. Burada da en üst seviyede bitireceğiz. Rakiplerimiz güçlü. Biz daha güçlüyüz. Biz de iman gücü var diyelim. İman gücümüzle inşallah temsil ettiğimiz bu bayrak sayesinde kupayı da ülkemize götürmeyi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Gittiğimiz hiçbir ülke deplasman sayılmıyor bize"

Taraftarların desteklerinden dolayı çok mutlu olduklarını vurgulayan Savaş Kaya, "Gittiğimiz hiçbir ülke deplasman sayılmıyor bize. Halkımız bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. İlk maçımızda da buraya gelen Türk vatandaşlarımız desteğini esirgemedi. Onların desteğiyle maça ayrı bir motivasyonla çıktık ve onların desteğiyle maçı aldık" sözlerini sarf etti.

"Onlar da inşallah gruptan çıkarlar"

Şampiyonaya gelmeden, A Milli Futbol Takımı ile bir araya geldiklerini de sözlerine ekleyen Kaya, "Buraya gelmeden onlarla Riva'da bir araya geldik. Güzel bir anı oldu bizim için de. Biz burada ay-yıldızlı bayrağı temsil ediyoruz. Onlar da orada ay-yıldızlı bayrağı temsil ediyor. İnşallah onlarda aynı şekilde gruptan çıkarlar. Tek istediğimiz bu. Onların da bize olan desteklerini biliyoruz" ifadelerini kullandı. - LYON