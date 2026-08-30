Amrabat Fenerbahçe’den ayrıldı, Avrupa devine imza atıyor - Son Dakika
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Amrabat Fenerbahçe’den ayrıldı, Avrupa devine imza atıyor

Amrabat Fenerbahçe’den ayrıldı, Avrupa devine imza atıyor
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Fenerbahçe ile sözleşmesini feshederek sarı-lacivertli kulüpten ayrılan 30 yaşındaki Faslı orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat, Hollanda devi Ajax ile anlaştı. Deneyimli futbolcunun Hollanda ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Fenerbahçe kulübü, yaptığı açıklamayla Sofyan Amrabat ile yolların ayrıldığını ve oyuncunun sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu. Sarı-lacivertlilerden ayrılan Faslı yıldızın serbest statüye geçmesinin ardından yeni takımı da gecikmeden belli oldu. Hollanda basınının önde gelen yayın organlarından De Telegraaf'ta yer alan habere göre; Amrabat, Hollanda Eredivisie ekiplerinden Ajax ile prensipte anlaşmaya vardı.

8 YIL SONRA HOLLANDA'YA DÖNÜŞ

Ajax ile 2 yıllık mukavele imzalayacağı aktarılan 30 yaşındaki tecrübeli orta saha, bu transferle birlikte 8 yıl aradan sonra futbola başladığı ülkeye geri dönmüş olacak.

KARİYER GEÇMİŞİ

Profesyonel futbol yaşantısına Hollanda'da Utrecht altyapısında adım atan Sofyan Amrabat, çıkışını Feyenoord formasıyla gerçekleştirdi. Hollanda dışına çıktıktan sonra sırasıyla Club Brugge, Verona, Fiorentina ve Manchester United gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde görev yapan oyuncu, 2025 yılında Fenerbahçe kadrosuna katılmıştı. Fenerbahçe'deki ilk sezonunun ardından geçtiğimiz yılı İspanya La Liga ekiplerinden Real Betis'te geçiren Amrabat, kariyerinin yeni sayfasını Ajax formasıyla açacak.

Sofyan Amrabat, Fenerbahçe, AFC Ajax, Hollanda, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Amrabat Fenerbahçe’den ayrıldı, Avrupa devine imza atıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • talha özpolat talha özpolat:
    İşden anlamayan birini federasyon başına koyarsan böyle kulüblere zarar verir yabancınluralı çıkardı güya türk futbolu gelişicekmiş gördük.milli takımda yazık milyonlarca dolar zarar etti takımlar 4 0 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen Ferudun Ozmen:
    Yabancı futbolcu sayısı yüzünden yerli oyuncu yetişmiyor mantığı çok saçma ne yani yabancı futbolcu sayısı fazla diye yerli oyuncular yeteneklerini mi saklıyor. Bu şekilde kısıtlayarak avrupada yarışma şansın yok. Ondan sonra tff olarak ülke puanı beklersin. Bence sınırsız olmalı yeteneği varsa zaten yerli oyuncunun keşfedelir. 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Amrabat Fenerbahçe’den ayrıldı, Avrupa devine imza atıyor - Son Dakika
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