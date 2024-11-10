Amrabat'tan Üst Üste Goller

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Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Sofyan Amrabat, üst üste iki lig maçında gole imza attı.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Sivasspor'u 4-0 mağlup etti. Yaz transfer döneminin son günlerinde takıma dahil olan Sofyan Amrabat, son haftalardaki başarılı performansını golle süslemeye devam ediyor. İlk kez geçtiğimiz hafta Trabzonspor maçında gol sevinci yaşayan Amrabat, Sivasspor karşısında da gole imza attı. Mücadelenin 82. dakikasında savunmadan seken topu ceza sahası dışından sert şutla topu ağlara gönderen Amrabat, takımının 3. golünü kaydetti. Faslı orta saha, 88. dakikada yerini Bartuğ Elmaz'a bıraktı.

Bu sezon 5'i ilk 11 olmak üzere 7 müsabakada forma giyen Amrabat, UEFA Avrupa Ligi'nde de 4 maçta ter döktü. - İSTANBUL