An Zentrum Bayburt Özel İdare Spor'dan "destek" çağrısı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden An Zentrum Bayburt Özel İdare Spor'da, kulüp başkanı Celil Çalışkan, tüm Bayburtlulardan takımlarına destek vermelerini istedi.

Çalışkan, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, hedeflerinin TFF. 1. Lig'e yükselmek olduğunu belirterek, "Bu takım için bırakın TFF 1. Ligi, Süper Lig bile hayal değil. Yeter ki destek verilsin. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Tüm Bayburtlular da destek çıkarak bu başarıya ortak olmalı." dedi.

Herkesi, elini taşın altına sokmaya davet eden Çalışkan, "Bu yolu gelin beraber yürüyelim. Başka şehrimiz yok. Her yerde 'Bayburtluyuz.' diyerek övünerek yürüyoruz. Bu şehrin ismini en yükseklere çıkaralım." ifadesini kullandı.

Çalışkan, Sakaryaspor ve Serik Belediyespor karşısındaki oyundan memnun olmadığını, Turgutluspor maçında oynanan futbolun ise iyi olduğunu kaydederek, "Teknik ekip bu işin üzerine eğiliyor. Bunlar geçecek, daha iyi bir futbol ortaya koyacağız. Henüz istediğimiz takımı göremiyoruz ama en kısa sürede bunu da göreceğiz." diye konuştu.

Şampiyonluk için şehrin bütün olması, kendi şehrinin takımına tam destek vermesi gerektiğini dile getiren Çalışkan, kombine bilet ve forma satışlarına bekledikleri kadar ilgi görmediklerini söyledi.

Göreve geldiklerinde tesislerin yetersiz olduğunu, hepsini kulübe yakışır hale geldiğini belirten Çalışkan, kulübün bu durumlara gelmesinde emeği olan Şemsettin Çalışkan ve Abdulkadir Karaoğlu'na teşekkür etti.

Çalışkan, kulübü amatörden alıp üst liglere çıkaran Abdurrahman Şentürk ve Hikmet Şentürk'e, devamındaki süreçte Ersoy Özbek'e, Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Köse, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ve Bayburt Valisi Cüneyt Epcim'e de verdikleri büyük destekten dolayı teşekkürlerini sundu.