Anadolu Ajansı foto muhabirleri Geleneksel Sporlar Uluslararası Fotoğraf Yarışması'nda beş ödül kazandı - Son Dakika
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Anadolu Ajansı foto muhabirleri Geleneksel Sporlar Uluslararası Fotoğraf Yarışması'nda beş ödül kazandı

Anadolu Ajansı foto muhabirleri Geleneksel Sporlar Uluslararası Fotoğraf Yarışması\'nda beş ödül kazandı

Ankara'da düzenlenen Geleneksel Sporlar Uluslararası Fotoğraf Yarışması'nda Anadolu Ajansı foto muhabirleri beş ödül kazandı. Yarışmada AA foto muhabirlerinden Dilara İrem Sancar üçüncü olurken, Ali Jadallah, Borislav Milkov Troshev, Artur Stanislaw Widak ve Johannes Panji Christo mansiyon ödülüne layık görüldü. Törende konuşan AA Görsel Haberleri Direktörü Fırat Yurdakul, spor fotoğraflarının dünyada en çok beğenilen branşlardan biri olduğunu belirtti ve Anadolu Ajansı'nın bu yarışmada beş ödül kazanmasının önemini vurguladı.

29.05.2024 00:03
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Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirleri, Geleneksel Sporlar Uluslararası Fotoğraf Yarışması'nda beş ödül kazandı.

Ankara'daki bir otelde Kepenk Gençlik Derneğinin organize ettiği "Gelenekten Geleceğe, Spordan Kardeşliğe Projesi" kapsamında Geleneksel Sporlar Uluslararası Fotoğraf Yarışması'nın gala gecesi düzenlendi.

Beş kişiden oluşan jüri, 231 katılımcının gönderdiği 1416 fotoğraf arasından dereceye giren eserleri seçti.

Yarışmada AA foto muhabirlerinden Dilara İrem Sancar, "Kemankeş" fotoğrafıyla üçüncü olurken, Ali Jadallah, Borislav Milkov Troshev, Artur Stanislaw Widak ve Johannes Panji Christo ise mansiyon ödülüne layık görüldü.

Ayrıca yarışmada, Filipinli Bernard Recirdo'nun "Ejderha Teknesi Yarışı" fotoğrafı birinci, Endonezyalı Deni Dahniel'in "Pencak Silat" fotoğrafı ikinci oldu.

Törende bulunan AA Görsel Haberleri Direktörü Fırat Yurdakul, yaptığı konuşmada, spor fotoğraflarının, dünyada en çok beğenilen ve ilgi gören branşlardan bir tanesi olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Yenilikçi modern sporlarla ilgili pek çok yarışmada kategori var. Ancak geleneksel sporlarla ilgili ilk kez böyle bir yarışma düzenleniyor. Bu yarışmanın Türkiye'de yapılıyor olması çok önemli. Dünyanın pek çok ülkesinden yarışmaya başvurunun sağlanması da aslında büyük bir başarı. Anadolu Ajansı olarak biz de dünyanın pek çok coğrafyasında fotoğraf üretiyoruz. Her yerde foto muhabirlerimiz çalışıyor. Biz de bu yarışmaya aktif bir şekilde katıldık. Aslında hepimiz sonuçları bugün öğrendik. Anadolu Ajansı olarak biri üçüncülük olmak üzere beş ödül kazandık. Tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum."

Dilara İrem Sancar da "Meslek hayatımın ilk ödülünü Anadolu Ajansı foto muhabiri olarak almanın gururunu yaşıyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Anadolu Ajansı foto muhabirleri Geleneksel Sporlar Uluslararası Fotoğraf Yarışması'nda beş ödül kazandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Anadolu Ajansı foto muhabirleri Geleneksel Sporlar Uluslararası Fotoğraf Yarışması'nda beş ödül kazandı - Son Dakika
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