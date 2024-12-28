Anadolu Ajansı\'na TMF Ödülü

Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun gerçekleştirdiği "2024 TMF Şampiyonlar Ödül Töreni"nde Anadolu Ajansı ödüle layık görüldü.
Bahçelievler Belediyesi Kongre Merkezi'nde yapılan tören, merhum eski federasyon başkanı Bekir Yunus Uçar'ı anarak başladı.
Törende Anadolu Ajansı'na motosiklet sporuna verdiği katkı sebebiyle basın destek ödülü verildi.
Ödülü Anadolu Ajansı adına Spor Haberleri Müdürü Eyüp Karakuş, TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke'den aldı.
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