Anadolu Ajansı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın haberlerini 13 dilde yayımlayacak

Spor

Anadolu Ajansı (AA), Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın haberlerini 13 dilde yayımlayacak.

Fransa'nın başkenti Paris'te 26 Temmuz Cuma günü başlayacak dünyanın en önemli spor organizasyonunda AA, ünlü sporcuların yanı sıra 18 branşta yarışacak 102 milli sporcuya ilişkin haber, fotoğraf ve görüntüleri abonelerine ulaştırılacak.

AA'nın internet sitesi ve sosyal medyasında organizasyonu tanıtıcı, güncel ve önemli gelişmeleri mercek altına alacak infografikler de sporseverlere sunulacak.

Anadolu Ajansı'nın olimpiyat haberleri, Türkçe, İngilizce, Arapça, Rusça, Fransızca, İspanyolca, Soranice, Farsça, Endonezce, Boşnakça, Arnavutça, Makedonca ve Kurmanci olarak tüm dünyaya servis edilecek.

Sosyal medya etiketi: "#Paris2024"

Dünyanın en önemli sporcularının sahne alacağı oyunlarla ilgili haberler, AA sosyal medya hesaplarından da "#Paris2024" etiketiyle paylaşılacak.

Olimpiyatların tarihi, ekonomik yönü, sakatlık gibi gerekçelerle oyunlara katılamayan yıldızlar ve milli sporcuların oyunlara hazırlık süreçleriyle ilgili birçok özel habere imza atan AA, çalışmalarına oyunların sona ereceği 11 Ağustos tarihine kadar aralıksız devam edecek.

AA, milli sporcuların oyunlarda elde ettiği sonuçlar, Paris'te yaşanan renkli görüntüler ve madalya sevinci yaşayan sporcularla özel röportajları da süratle yayına verecek.

Olimpiyatları, Anadolu Ajansı muhabirleri Ercan Çakar, Muhammed Boztepe, Bozhan Memiş, foto muhabirleri Aytaç Ünal, Mustafa Çiftçi, Mehmet Murat Önel ve Mustafa Yalçın'dan oluşan deneyimli 7 kişilik ekiple takip edecek.