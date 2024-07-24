Anadolu Ajansı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın haberlerini 13 dilde yayımlayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Anadolu Ajansı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın haberlerini 13 dilde yayımlayacak

Anadolu Ajansı (AA), Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın haberlerini 13 dilde yayımlayacak. AA, ünlü sporcuların yanı sıra 18 branşta yarışacak 102 milli sporcuya ilişkin haber, fotoğraf ve görüntüleri abonelerine ulaştırılacak. AA'nın internet sitesi ve sosyal medyasında organizasyonu tanıtıcı, güncel ve önemli gelişmeleri mercek altına alacak infografikler de sporseverlere sunulacak. Anadolu Ajansı'nın olimpiyat haberleri, Türkçe, İngilizce, Arapça, Rusça, Fransızca, İspanyolca, Soranice, Farsça, Endonezce, Boşnakça, Arnavutça, Makedonca ve Kurmanci olarak tüm dünyaya servis edilecek. Olimpiyatların tarihi, ekonomik yönü, sakatlık gibi gerekçelerle oyunlara katılamayan yıldızlar ve milli sporcuların oyunlara hazırlık süreçleriyle ilgili birçok özel habere imza atan AA, çalışmalarına oyunların sona ereceği 11 Ağustos tarihine kadar aralıksız devam edecek. AA, milli sporcuların oyunlarda elde ettiği sonuçlar, Paris'te yaşanan renkli görüntüler ve madalya sevinci yaşayan sporcularla özel röportajları da süratle yayına verecek. Olimpiyatları, Anadolu Ajansı muhabirleri Ercan Çakar, Muhammed Boztepe, Bozhan Memiş, foto muhabirleri Aytaç Ünal, Mustafa Çiftçi, Mehmet Murat Önel ve Mustafa Yalçın'dan oluşan deneyimli 7 kişilik ekiple takip edecek.

24.07.2024 13:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anadolu Ajansı (AA), Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın haberlerini 13 dilde yayımlayacak.

Fransa'nın başkenti Paris'te 26 Temmuz Cuma günü başlayacak dünyanın en önemli spor organizasyonunda AA, ünlü sporcuların yanı sıra 18 branşta yarışacak 102 milli sporcuya ilişkin haber, fotoğraf ve görüntüleri abonelerine ulaştırılacak.

AA'nın internet sitesi ve sosyal medyasında organizasyonu tanıtıcı, güncel ve önemli gelişmeleri mercek altına alacak infografikler de sporseverlere sunulacak.

Anadolu Ajansı'nın olimpiyat haberleri, Türkçe, İngilizce, Arapça, Rusça, Fransızca, İspanyolca, Soranice, Farsça, Endonezce, Boşnakça, Arnavutça, Makedonca ve Kurmanci olarak tüm dünyaya servis edilecek.

Sosyal medya etiketi: "#Paris2024"

Dünyanın en önemli sporcularının sahne alacağı oyunlarla ilgili haberler, AA sosyal medya hesaplarından da "#Paris2024" etiketiyle paylaşılacak.

Olimpiyatların tarihi, ekonomik yönü, sakatlık gibi gerekçelerle oyunlara katılamayan yıldızlar ve milli sporcuların oyunlara hazırlık süreçleriyle ilgili birçok özel habere imza atan AA, çalışmalarına oyunların sona ereceği 11 Ağustos tarihine kadar aralıksız devam edecek.

AA, milli sporcuların oyunlarda elde ettiği sonuçlar, Paris'te yaşanan renkli görüntüler ve madalya sevinci yaşayan sporcularla özel röportajları da süratle yayına verecek.

Olimpiyatları, Anadolu Ajansı muhabirleri Ercan Çakar, Muhammed Boztepe, Bozhan Memiş, foto muhabirleri Aytaç Ünal, Mustafa Çiftçi, Mehmet Murat Önel ve Mustafa Yalçın'dan oluşan deneyimli 7 kişilik ekiple takip edecek.

Kaynak: AA

Mustafa Yalçın, Anadolu Ajansı, Mehmet Murat, Sosyal Medya, Paris, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Anadolu Ajansı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın haberlerini 13 dilde yayımlayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis’teki protestolara sert çıktı: Biz bu şımarıklığa boyun eğmeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki protestolara sert çıktı: Biz bu şımarıklığa boyun eğmeyiz
13:57 Bakan Tunç’tan Bahçeli’nin “Köpeklere karşı uygulanacak yanlışın karşısında oluruz“ sözlerine yanıt Bakan Tunç'tan Bahçeli'nin "Köpeklere karşı uygulanacak yanlışın karşısında oluruz" sözlerine yanıt
12:54 Erdoğan CHP’li belediyelere resti çekti: Bakanlığımız borçların tahsiline başlayacak Erdoğan CHP'li belediyelere resti çekti: Bakanlığımız borçların tahsiline başlayacak
12:06 Milli Eğitim Bakanı Tekin: Mevzuata uymayan Fransız okullarına işlem yapılacak Milli Eğitim Bakanı Tekin: Mevzuata uymayan Fransız okullarına işlem yapılacak
10:10 Yargıtay kararını verdi Türkiye’nin dev havayolu şirketi Atlasglobal resmen iflas etti Yargıtay kararını verdi! Türkiye'nin dev havayolu şirketi Atlasglobal resmen iflas etti
14:11 İngilizlerden Jose Mourinho için olay sözler: Aşağılanmaktan kıl payı kurtuldu İngilizlerden Jose Mourinho için olay sözler: Aşağılanmaktan kıl payı kurtuldu
14:06 Bir haftada 1 milyon sterlin kazanan Dua Lipa, İngiltere’nin en zengin ünlüleri arasına girdi Bir haftada 1 milyon sterlin kazanan Dua Lipa, İngiltere'nin en zengin ünlüleri arasına girdi
12:58 Erdoğan: Kimse bize merhamet dersi vermeye kalkmasın, Meclis tatile girmeden meseleyi çözeceğiz Erdoğan: Kimse bize merhamet dersi vermeye kalkmasın, Meclis tatile girmeden meseleyi çözeceğiz
12:44 Galatasaray, Wendel transferinden vazgeçti Galatasaray, Wendel transferinden vazgeçti
12:27 Şeyma Subaşı’dan bomba İtiraf: Yine aşık oldum Şeyma Subaşı'dan bomba İtiraf: Yine aşık oldum
11:47 Nepal’de bir yolcu uçağının pistten çıkıp patlaması sonucu 18 kişinin öldüğü korkunç uçak kazasına ait görüntüler yayınlandı Nepal'de bir yolcu uçağının pistten çıkıp patlaması sonucu 18 kişinin öldüğü korkunç uçak kazasına ait görüntüler yayınlandı
11:39 Hakkari’de teröristler tarafından tuzaklanan mayına basan çoban yaşamını yitirdi Hakkari'de teröristler tarafından tuzaklanan mayına basan çoban yaşamını yitirdi
11:34 Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri transferini KAP’a bildirdi Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri transferini KAP'a bildirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2024 14:58:50. #1.13#
SON DAKİKA: Anadolu Ajansı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın haberlerini 13 dilde yayımlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement