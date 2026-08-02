Anadolu Dostluk Rallisi Başladı - Son Dakika
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Anadolu Dostluk Rallisi Başladı

Anadolu Dostluk Rallisi Başladı
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TÜVTÜRK'ün düzenlediği Anadolu Dostluk Rallisi, yerel deneyimler sunarak 11 şehirde ilerleyecek.

TÜVTÜRK'ün desteğiyle ilk kez düzenlenen ve 11 şehri kapsayan Anadolu Dostluk Rallisi, Sultanahmet Meydanı'nda verilen startla başladı.

Yerel deneyimleri odağına alan, "görmek", "tanımak", "paylaşmak" ve "iz bırakmak" temalarıyla düzenlenen ralli, 12 Ağustos'a kadar sürecek.

Klasik rallilerden farklı olarak tasarlanan organizasyonda katılımcılar, her şehirde yerel kültürü deneyimleme fırsatı bulacak.

İstanbul'dan başlayacak yolculuk, Çanakkale, Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Akçay, İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes, Muğla'nın Bodrum ilçesi, Denizli'nin Pamukkale ilçesi, Antalya'nın Kumluca ilçesindeki Olimpos, Konya, Niğde, Kapadokya ve Aksaray'ın ardından Ankara'da sona erecek.

AA muhabirine açıklamada bulunan TÜVTÜRK Genel Müdürü Koray Özcan, rallinin bir iyilik yolculuğu olduğunu söyledi.

Rallinin Türkiye'nin tanıtımına da katkı sağlayacağını belirten Özcan, şunları kaydetti:

"Anadolu Dostluk Rallisi bu yıl ilk kez düzenleniyor. Bu ralliyi Dışişleri Bakanlığı ile Avrupa Birliği'nin desteği ve koordinasyonunda gerçekleştiriyoruz. Rota boyunca da tüm valiliklerimizin koordinasyonuyla ilerleyeceğiz. Bu vesileyle hepsine teşekkür ediyorum. Ralli denildiğinde herkesin aklına araçların birbirleriyle yarıştığı organizasyonlar geliyor ancak bu bir hız yarışı değil. Bu, bir macera ve iyilik rallisi. Gidilen yerlerde huzurevi ve okul ziyaretleri gibi çeşitli sosyal etkinlikler gerçekleştirilecek. Böylece ziyaret edilen şehirlerde sosyal fayda sağlanması, iyilik ve dostluk bağlarının güçlendirilmesi amaçlanıyor. Anadolu Dostluk Rallisi, Anadolu'yu keşfetmeyi, Türkiye'nin tarihi ve turistik değerlerini tanıtmayı, aynı zamanda sosyal sorumluluk faaliyetleriyle toplumsal fayda üretmeyi hedefliyor. Bugün buradan 85 araç start alacak, daha sonra yolculuğa 50 araç devam edecek. Toplam 11 etaplık rota, Sultanahmet Meydanı'ndan başlayıp Çanakkale, Troya, Pamukkale, Dalyan, Olimpos, Konya ve Kapadokya'nın ardından 12 Ağustos'ta Ankara'da sona erecek."

Kaynak: AA

İstanbul, TÜVTÜRK, İyilik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Anadolu Dostluk Rallisi Başladı - Son Dakika

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