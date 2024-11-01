Anadolu Efes, Alba Berlin'i Yendi!

Spor

Salon: Uber Arena

Hakemler: Milan Nedovic (Slovenya), Marcin Kowalski (Polonya), Stefan Calic (Sırbistan)

Alba Berlin: Procida 10, Hermannsson 24, Olinde 5, Bean 3, Williams 16, Mcdowell-White 5, Nufer 1, Schneider, Samar 2, Doerries, Rapieque 4

Anadolu Efes: Bryant 10, Thompson 9, Nwora 16, Ercan Osmani 2, Poirier 3, Beaubois 14, Smits 6, Johnson, Doğuş Özdemiroğlu 10, Oturu 16, Willis

1. Periyot: 19-25

Devre: 35-51

3. Periyot: 52-68

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Anadolu Efes, Almanya deplasmanında Alba Berlin'i 86-70 yendi.

Anadolu Efes ligde 4. galibiyetini alırken, Alba Berlin 6. yenilgisini yaşadı.

Karşılaşmaya iyi başlayan Anadolu Efes, pota altını etkili kullanarak ilk çeyreği 25-19 önde tamamladı. İkinci çeyrekte Beaubois'yla üç sayı çizgisinin gerisinden isabetler bulan lacivert-beyazlılar, 14. dakikada farkı 14'e yükseltti: 23-37. Devre sonunda Oturu'yla üst üste basketler kaydeden Anadolu Efes, soyunma odasına 51-35 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte iki takım da boyalı alanı iyi kullandı ve Anadolu Efes, son çeyreğe 16 sayılık farkı koruyarak girdi: 52-68. Son çeyreğe de iyi başlayan Anadolu Efes, 33. dakikada farkı 21'e kadar (54-75) çıkardı. Anadolu Efes, son bölümde rakibinin maça ortak olmasına izin vermedi ve salondan 86-70'lik skorla galip ayrıldı.