Anadolu Efes Başantrenörü Ataman: Belgrad'da Türk'ün gücünü gösterelim - Son Dakika
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BBC

Anadolu Efes Başantrenörü Ataman: Belgrad'da Türk'ün gücünü gösterelim

29.04.2022 03:04
Anadolu Efes Başantrenörü Ataman: Belgrad'da Türk'ün gücünü gösterelim

Anadolu Efes, THY EuroLeague'de İtalyan temsilcisi temsilcisi Armani Exchange Milano'yu 75-70 yenerek, dörtlü finale katılma hakkı elde etti.

Anadolu Efes, THY EuroLeague play-off çeyrek final serisi dördüncü maçında İtalyan temsilcisi temsilcisi Armani Excchange Milan'ı 75-70 yenerek, dörtlü finale katılma hakkı elde etti.

Serinin ilk maçında rakibini deplasmanda 64-48 yenen Anadolu Efes, 1-0 öne geçmiş, İtalya'daki ikinci karşılaşmayı Armani Exchange Milan 73-66 kazanarak durumu 1-1 eşitliğe getirmişti. Anadolu Efes, İstanbul'da rakibine 77-65 üstünlük kurarak seride 2-1 öne geçmişti.

Anadolu Efes, Final-Four'da Olympiakos-Monaco eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Maçın ardından basına konuşan Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, "Takımımla gurur duyuyorum. Bu takım 4. Yıldır Avrupa'da basketbolun zirvesinde. Bu takım İstanbul'a, Türkiye'ye gençlere, çocuklara basketbolun zirvesini sevdirdi" dedi.

Dörtlü finalin 19-21 Mayıs'ta Belgrad'da yapılacağını hatırlatan Ataman, "Belgrad yakın, vize de yok. Yarı finalde Olympiakos olacak gibi gözüküyor. Atina'dan birçok taraftarı oraya gelecektir. Türkiye'deki taraftarlarımızı da bekliyoruz. Belgrad'da Türk'ün gücünü gösterelim" diye konuştu.

DHA'nın haberine göre takımın performansını değerlendiren Ataman, Beaubois ve Simon'un takımın önemli oyuncuları olduğunu ancak sakatlık bahanesine hiçbir zaman sığınmadığını söyledi ve ekledi:

"Bu benim felsefemdir. Sakat oyuncularla ilgili yapacak bir şey yok ama maçı, seriyi bırakmayız. Beaubois ve Simon bu takımın rotasyondaki çok önemli iki oyuncusu. Biz diğer oyuncularımıza güvendik.

"Bu seride Pleiss yıldızlaştı. Bir önceki maçta Larkin son 10 dakika maça aldı. Bu akşam Larkin bir türlü devreye giremedi ama Micic onun yerini aldı. Takım halinde kendimize çok güveniyoruz."

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