Anadolu Efes Basketbol Takımı, maçlarını Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynayacak

Spor

Anadolu Efes Basketbol Takımı, 2024-2025 sezonunda THY Avrupa Ligi ve Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi maçlarını Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynayacak.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezondan itibaren THY Avrupa Ligi ve Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi karşılaşmalarımızı yeni yapılan Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynayacağız. 2024-2025 sezonu kombinelerimiz için yenileme dönemi 9-19 Eylül 2024 tarihleri arasında olup genel satış dönemi ise 25 Eylül 2024 Çarşamba günü başlayacaktır." denildi.

Anadolu Efes, daha önce iç saha maçlarını Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynuyordu.