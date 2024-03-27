Anadolu Efes, Baskonia Vitoria-Gasteiz maçına tam konsantre

Anadolu Efes Başantrenörü Tomislav Mijatovic, THY Avrupa Ligi 32. hafta maçında yarın deplasmanda oynayacakları Baskonia Vitoria-Gasteiz karşılaşmasına tam konsantre olarak hazırlandıklarını söyledi.
Mijatovic, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, başarılı geçen çift maç haftasının ardından temposu yüksek bir rakibe karşı oynayacaklarını belirterek, "Sahada elimizden gelenin en iyisini yapıp maçı kazanma hedefimize ulaşmak için tam konsantrasyon, ekstra enerji ve 40 dakika boyunca mücadeleye ihtiyacımız olduğunun bilincindeyiz." ifadelerini kullandı.
Anadolu Efes'in ABD'li basketbolcusu Derek Willis ise müsabakayla ilgili olarak "Baskonia Vitoria-Gasteiz maçı zorlu bir mücadeleye sahne olacak. Markus Howard son derece iyi şut atıyor ve takım olarak da her maçta kolaylıkla 100 sayının üzerinde sayı atabiliyorlar. Ribauntlarda ve geçiş savunmasında disiplinli olmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu
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Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi ekipleri, trafik güvenliğini sağlamak ve kazaları en aza indirmek amacıyla dron kullanarak kural ihlallerini tespit ediyor. Havadan yapılan denetimlerde özellikle ışık ihlali, emniyet kemeri kullanımı, cep telefonu kullanımı gibi kural ihlalleri denetleniyor. Cezai işlemlerin ardından durdurulan araç sürücülerine trafik kurallarıyla ilgili broşürler veriliyor.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2027 Avrupa Oyunları’nın kente kazandırılmasını duyurduğu toplantının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Rakibi Murat Kurum’un, ‘Bakanlıkların kapısından içeriye dahi giremezsin. Öyle bir liyakat yok sende. Seni ancak bakanlığın kantinine köfteci olarak alırlar’ sözlerine yanıt veren İmamoğlu, “Köfteciyle ilgili bir sorunu var Sayın Kurum’un. Ben, ona, ‘Bakan olamazsın demedim, köfteci olamazsın’ dedim. Esnaflığın ne anlama geldiğini bilmeyen bir insan, insanlarının yüzde 30’a yakın esnaf kökenli bir toplum olan güzel İstanbul'a nasıl hizmet edebilir; varın siz düşünün. Tabii anlayacağını da düşünmüyorum. Belli ki köfteyle, köfteciyle bir zoru var, esnaflıkla bir zoru var. Ama 31 Mart’ta esnafın, köftecilerin zaferi olacak. Muhtemeldir ki 31 Mart'tan sonra her yediği köftede, İstanbul seçimini hatırlayacak” yanıtını verdi.
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Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği üyeleri ve hakemleri ile iftar programında bir araya geldi. Başkan Palancıoğlu, birliğin ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, Melikgazi olarak önce insan, önce aile, önce gençlik, önce kadın dediklerini belirtti. Ayrıca, çocuklar için çocuk üniversitesi kuracaklarını ve Türkiye Üstün Zekalılar Vakfı ile Dahiler Koleji'ni Kayseri'ye kazandıracaklarını söyledi.
Teknik Direktör Engin Fırat'ın çalıştırdığı Kenya Futbol Milli Takımı, Dört Uluslu Hazırlık Turnuvası'nda Zimbabve'yi 3-1'lik skorla mağlup ederek turnuvayı kazandı. Bu sonuçla Kenya, uluslararası alanda ilk kez bir kupa kazandı. Ayrıca son 3 deplasman maçında da galibiyet elde eden Kenya, tarihinde bir ilki yaşadı.
İstanbul'da düzenlenecek olan FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nın kura çekimi yapıldı. Türkiye, Arjantin, Yeni Zelanda ve İtalya ile aynı grupta yer aldı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin spor tesisleri ve organizasyonlar için önemli bir ülke olduğunu belirtti. FIBA Başkanı Şeyh Saud Ali Al Thani ise genç sporcuların uluslararası kariyerine bu etkinlikle başladığını söyledi. TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ise Türkiye'nin basketbolun gelişimine destek vermeye devam edeceğini vurguladı.
Türkiye Eskrim Federasyonu'nun faaliyet takviminde yer alan Büyükler Epe ve Kılıç Federasyon Kupası, 29-30 Mart tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek. Yenimahalle Spor Kompleksi'nde düzenlenecek organizasyonda 21 ilden toplam 281 sporcu madalya mücadelesi verecek. İlk gün epede 160 sporcu, ikinci gün ise kılıç branşında 121 sporcu piste çıkacak. Dereceye giren ilk üç sporcu kupa ile ödüllendirilecek.
FIBA Başkanı Şeyh Saud Ali Al Thani ve beraberindeki heyet, İstanbul'a gelerek Basketbol Gelişim Merkezi'ni ziyaret etti. TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, merkez hakkında bilgiler verirken, FIBA Avrupa Başkanı Jorge Garbajosa da tesisin etkileyici olduğunu belirtti.
Samsun'da polis ekipleri tarafından bin 132 vatandaşa uyuşturucuya yönelik bilgilendirme çalışması yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 'UYUMA' uygulaması ve 'NARVAS' projesi tanıtılarak bilgilendirme yapıldı. Bilgilendirme çalışmalarının devam edeceği belirtildi.
Yunusemre Belediyespor'un judocuları, Gençler Judo İl Birinciliğinde 19 madalya elde ederek Kocaeli'de yapılacak Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.
Edirne'de İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele eğitimlerini sürdürüyor. Enez ilçesindeki halk pazarında esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen ekipler, Kadın Destek Uygulamasını (KADES) tanıttı ve vatandaşlara bilgilendirici broşür dağıttı. Ayrıca, Edirne'de jandarma ekipleri okul servislerine yönelik denetim ve bilgilendirme faaliyetlerini sürdürüyor. Keşan ilçesine bağlı Bahçeköy köyünde eğitim gören öğrencileri taşıyan okul servisleri denetlendi ve sürücüler trafik kuralları konusunda uyarıldı.
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