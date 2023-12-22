 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Anadolu Efes, hataların kurbanı oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Anadolu Efes, hataların kurbanı oldu

THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında Baskonia'ya mağlup olan Anadolu Efes'in başantrenörü Erdem Can, hücumda yapılan hataların sonucu belirlediğini söyledi. Can, oyuncularının daha sabırlı olması gerektiğini vurguladı. Baskonia Başantrenörü Dusko Ivanovic ise ofansif fırsatları iyi değerlendirdiklerini belirtti.

Anadolu Efes, hataların kurbanı oldu
22.12.2023 - 22:45,  Güncelleme: 22:47
Abone Ol

THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında sahasında İspanya ekibi Baskonia'ya 87-80 mağlup olan Anadolu Efes'te başantrenör Erdem Can, hücumda yapılan hataların, sonucu belirlediğini ifade etti.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan Can, ilk 3 periyotluk bölümde oyun planına sadık kaldıklarını belirtti.

Son çeyrekte hücumda yapılan hataların savunmayı etkilediğini vurgulayan Can, şunları söyledi:

"Çok önemli ribaundları alamadık. Üçlük yüzdesini çok konuşmaya gerek yok, uzun süredir yapamadığımız bir şey. Hücumda daha sabırlı, panik yapmadan oynamamız gerekiyordu. Yoğun fikstürün oluşturduğu bir yorgunluk da var. Avrupa Ligi uzun bir maraton. Şimdi Fenerbahçe Beko maçına odaklanmamız gerekiyor."

Dusko Ivanovic: "Ofansif fırsatlar bularak bunları kullandık"

Baskonia Başantrenörü Dusko Ivanovic, önemli bir maça çıktıklarını belirterek "Bizim için çok önemli bir galibiyet oldu. Anadolu Efes'in iyi ve odaklı bir defansı vardı. Son 2 maça göre daha opsiyonlu, ofansif fırsatlar bularak bunları kullandık." açıklamasını yaptı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Türk Hava Yolları, Anadolu Efes, Erdem Can, İspanya, Basketbol, Maç Sonucu, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Anadolu Efes, hataların kurbanı oldu - Son Dakika


23:12
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, şehit askerler için başsağlığı dileğinde bulundu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, şehit askerler için başsağlığı dileğinde bulundu
22:52
Siyasi isimler, şehitler için taziye mesajı yayınladı Siyasi isimler, şehitler için taziye mesajı yayınladı
22:05
Irak'ın kuzeyinde terör örgütünün saldırısı sonucu 3 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralandı Irak'ın kuzeyinde terör örgütünün saldırısı sonucu 3 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralandı
21:03
TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder Hastaneye Kaldırıldı TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder Hastaneye Kaldırıldı
20:51
THY, fırtına nedeniyle İstanbul varışlı ve kalkışlı 41 seferini iptal etti THY, fırtına nedeniyle İstanbul varışlı ve kalkışlı 41 seferini iptal etti
20:26
BMGK'da Gazze tasarısı kabul edildi BMGK'da Gazze tasarısı kabul edildi
20:15
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız: 30 büyükşehirin 28'inde AK Parti adayı, Manisa ve Mersin'de ise MHP adayı desteklenecek MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız: 30 büyükşehirin 28'inde AK Parti adayı, Manisa ve Mersin'de ise MHP adayı desteklenecek
20:00
CHP Genel Başkanı Özel İYİ Parti'ye seslendi: Türkiye'deki herkesle barış ilan ediyoruz CHP Genel Başkanı Özel İYİ Parti'ye seslendi: Türkiye'deki herkesle barış ilan ediyoruz

Son Dakika
23:12 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, şehit askerler için başsağlığı dileğinde bulundu
22:52 Siyasi isimler, şehitler için taziye mesajı yayınladı
22:05 Irak'ın kuzeyinde terör örgütünün saldırısı sonucu 3 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralandı
21:03 TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder Hastaneye Kaldırıldı
20:51 THY, fırtına nedeniyle İstanbul varışlı ve kalkışlı 41 seferini iptal etti
20:26 BMGK'da Gazze tasarısı kabul edildi
20:15 MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız: 30 büyükşehirin 28'inde AK Parti adayı, Manisa ve Mersin'de ise MHP adayı desteklenecek
20:00 CHP Genel Başkanı Özel İYİ Parti'ye seslendi: Türkiye'deki herkesle barış ilan ediyoruz
19:28 Eski polisi darbeden Avcılar Emniyet Müdürü Murat Özburun görevden alındı
18:40 İzmir'de cinnet geçiren genç, halasını satırla öldürüp intihara kalkıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2023 00:10:22. #1.12#
SON DAKİKA: Anadolu Efes, hataların kurbanı oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement